Copa Davis: Argentina iguala la serie con Finlandia

El seleccionado de Copa Davis de la Argentina terminó igualado con Finlandia 1 a 1, tras el primer día de juego en la serie que animan en la ciudad de Espoo por los Qualifiers 2023, luego del triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Otto Virtanen, que llegó luego de la caída del debutante Pedro Cachín frente al mejor tenista local, Emil Ruusuvuori.

La fría jornada en tierra finlandesa comenzó adversa porque el cordobés de Bell Ville Pedro Cachín, 68 en el ranking mundial de la ATP, perdió en sets corridos con Ruusuvuori (43) por 7-5 y 6-3 luego de una hora y 24 minutos de juego, en la rápida carpeta del estadio Espoo Metro Arena, que estuvo colmado en su capacidad de 8000 espectadores.

La reacción llegó de la mano de Fran Cerúndolo (31), quien debió trabajar a destajo durante dos horas y seis minutos para sacarse de encima a Virtanen (181) por 6-3, 3-6 y 7-6 (7-3) para dejar la serie como al principio de la jornada.

La eliminatoria continuará este domingo a partir de las 8 (hora de la Argentina) con el crucial punto de dobles que animarán Andrés Molteni (36) y Máximo González (45) ante los locales Ruusuvuori (43) y Harri Heliovaara, top ten en la especialidad, ya que es el número 10 del mundo.

Luego del punto de dobles, que como todos los demás será televisado por TyC Sports, se enfrentarán los número uno de cada país, es decir Cerúndolo, que no terminó bien físicamente, ante Ruusuvuori, y en el caso de que la eliminatoria no esté definida, lo harán Cachín frente a Virtanen, aunque si antes hubo un ganador los capitanes pueden acordar no jugarlo.