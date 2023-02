Duros cruces de la oposición a Fernández

El presidente Alberto Fernández se metió en una nueva polémica, este viernes, cuando afirmó que la gente ahora “se queja porque hay que esperar dos horas” para comer afuera, en relación al repunte de la industria hotelera y gastronómica.

La frase no cayó nada bien y en redes sociales salieron a criticar al presidente. También desde la oposición se subieron a la polémica y le marcaron la cancha, recordándole la difícil situación económica y las penurias en las que viven quienes ni siquiera llegan a fin de mes.

Uno de los más enfáticos fue el radical Mario Negri. A través de su cuenta de Twitter, el diputado disparó contra Fernández.

“Según el Indec hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que NO COMEN. Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país. No nos tome el pelo”, lanzó el presidente del bloque radical en la Cámara Baja.