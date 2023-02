Autovía 12: las obras siguen paralizadas y no hay fecha para el reinicio de los trabajos

Las obras de la autovía 12 continúan paralizadas y no hay fecha para el reinicio de los trabajos. Las autoridades a cargo aclararon que la construcción se detuvo por una cuestión presupuestaria y que esperan la modificación mayor de obra (cambios con respecto a la construcción inicial).

Las quejas por parte de los vecinos y conductores comenzaron a sumarse cada vez más debido a la falta de avance de los trabajos y la no señalización en la zona.

La obra arrancó en abril del 2018, hace poco más de cuatro años, y debió haber concluido a los tres años de su inicio, pero por diferentes inconvenientes administrativos y por falta de presupuesto no se avanzó y aún peor: está paralizada.

Desde Vialidad Nacional indicaron que tuvieron que trabajar con “un proyecto de modificación constante” y que se paralizó la obra porque están a la espera de “la modificación mayor de la obra”. Además, la situación a la que se llegó ahora también, en parte, se relaciona con una cuestión presupuestaria, sin embargo, no dieron una fecha para el reinicio de la construcción de la autovía.

“La obra tuvo grandes cambios no solo en las cuencas de la misma sino también en los ingresos, considerando que la ciudad y los diferentes barrios van modificando su estructura y esto agregando que el proyecto tenía muchas deficiencias de un extremo a otro. Hay que recordar que el proyecto no tenía resolución, no estaba aprobado y teníamos que trabajar sobre una modificación constante y esto llevó a que la obra se ralentice desde sus inicios”, indicó Daniel Flores, delegado regional de Vialidad nacional en Corrientes.

“La obra está paralizada porque tenemos una presentación por parte de la empresa de que sea aprobada la modificación mayor de la obra, que creemos será dentro de este mes y creemos que a fines de febrero saldrá y estará la modificación. Pero a la par, venimos hablando con la empresa y estamos en una situación de ida y vuelta con ellos, queremos buscar un punto medio para destrabar está situación y en lo inmediato tratar de retomar los trabajos. Esto es una situación que tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, comentó.

En ese sentido, Flores se pronunció por los dichos del gobernador Gustavo Valdés, que había declarado que lamentaba que el Gobierno nacional haya paralizado una obra tan importante para los correntinos.

“Lo que dice el gobernador está totalmente fuera de contexto. Desde el Estado nacional, si hay algo que no garantizamos es que una obra se pare. Desde la extensión y lo administrativo está comprobado, hemos levantado una obra que tenía parada hace muchos años que tiene que ver con la ruta provincial 40 que entra a los Esteros del Iberá, se aprobaron desde Vialidad Nacional con modificaciones de obra que vienen solicitando y se hizo”, dijo el referente de Vialidad nacional.

“Es una falacia que la obra está paralizada por una decisión del Gobierno nacional, hay cuestiones administrativas y lamentablemente está situación nos lleva a que los vecinos tengan que pasar por esta penuria pero hay responsabilidades que se deben llevar al pie de la letra y hay que tener en cuenta los procesos administrativos”, dijo.

Quejas de vecinos

Hace varios días, diversos lectores de este medio plantearon quejas por la demora de la autovía, que comenzó en 2018 y lleva un avance del 50%, con tramos que aún no concluyeron.

“No hay señalización, nadie controla el tránsito. Ingresar al aeropuerto es toda una osadía que requiere de una destreza al volante y ayuda sobrenatural para no cometer un error que derive en una tragedia”, se lamentó un lector.

“Hay desidia de quienes deben llevar adelante el proyecto: el Gobierno nacional. Son todos cómplices. No se entiende por qué no agilizan la obra, mucho menos por qué no se habilitan los pasos que ya se construyeron”, dijo enfurecido.