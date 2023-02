Buscan al sobrino de un exgobernador de Jujuy

A 11 días de la desaparición de Nataniel Guzmán, un abogado jujeño que es intensamente buscado desde el pasado 27 de enero en Mendoza, familiares y amigos aún mantienen las esperanzas de hallarlo sano y salvo a pesar de que todavía no recibieron pistas concretas sobre su posible paradero.

Nataniel, de 38 años, debía presentarse a trabajar el último 1 de febrero en los Tribunales de Familia de la localidad mendocina de Las Heras. Sin embargo, nunca apareció y los compañeros entendieron que algo andaba mal. En este marco, realizaron la denuncia en la fiscalía y notificaron a Silvia Saavedra, su madre, que se tomó un avión desde San Carlos de Bariloche, donde reside actualmente, para encabezar la búsqueda en territorio mendocino. “Parece que una nave extraterrestre lo hubiera abducido. Lo tragó la tierra”, lamentó la mamá de Nataniel en diálogo con Infobae.

A medida que pasan las horas y no hay novedades de su hijo, Silvia se encuentra “preocupada” por la lentitud de la justicia. Ella, según le relató a este medio, se enteró de la desaparición de Nataniel el miércoles pasado, cuando su nieta, que vive en Buenos Aires, le contó que una amiga había publicado un mensaje de búsqueda en redes sociales. “Mi nieta se pone en contacto con la chica que había publicado la búsqueda, ella me pasa su contacto y le hablo. Se llama Florencia, que es la exnovia”, recordó.

Al día siguiente, Silvia se tomó un vuelo hacia la provincia de Mendoza. Una vez allí, se dirigió de inmediato a la Fiscalía N°1 de la ciudad capital, pero inicialmente no quisieron brindarle mayores detalles de la investigación.

Sin embargo, apeló a su rol de madre para ponerse firme y exigió que le dieran alguna información sobre su hijo. “Me informaron que la causa había pasado al Ministerio Público Fiscal del Polo Judicial, que estaba en las afueras de la ciudad. Me dirijo hacia allá y me atiende la ayudante de fiscal, que amablemente me contó lo que estaba pasando y algunas medidas que se estaban tomando. Como yo no estaba en el expediente, no me podían dar demasiada información”, explicó.

Esa misma tarde, personal de la Policía Científica de Mendoza y el ayudante fiscal Darío Lescano encabezaron una inspección ocular en el departamento de Nataniel. Fue en ese contexto que Silvia se encontró por primera vez con Florencia, quien aseguró ser la ex novia de su hijo. “Se llevaron una CPU, anotaron lo que creían que estaba faltando y me hicieron entrega de la llave del departamento. Como es alquilado, la propietaria del departamento estaba preocupada”, aseguró.

En el marco de la investigación, a cargo del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, el pasado 27 de enero la compañía de telefonía Claro ubicó la señal del teléfono celular de Nataniel en un lugar llamado La Canota, camino a Villavicencio y a pocos kilómetros de su casa. Pero los reiterados intentos por comunicarse, hasta el momento, fueron en vano. Si bien en dicha zona se realizaron los rastrillajes de rigor, allí no se encontraron indicios de Nataniel.

