“Lo de Soto Dávila es una causa armada y es llamativo que ahora desaparezca Marín”

La desaparición del narcotraficante Federido Morenita Marín de su domicilio de la localidad de Itatí, genera varios interrogantes. Sobre todo porque el exjuez federal Carlos Soto Dávila fue quien intervino en sus causas para que sea condenado.

Mariana Barbitta, abogada penalista, defensora de Soto Dávila y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, brindó detalles a LT7 respecto de la situación de su defendido y apuntó a una causa armada que intenta implicar al juez correntino en delitos en los que él mismo intervino en su calidad de magistrado.

“Es una causa que ha sido armada y sigue siendo sostenida por arrepentidos. Además se le suma un hecho de fuga de Marín después de haber sido condenado en Comodoro Py e incluso haber recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Tener esta novedad del fin de semana es alarmante porque fue el dr. Soto Dávila el que pidió la captura internacional de Morenita Marín”, expresó Barbitta.

Cabe recordar que recientemente Soto Dávila declaró a LT7 que la fuga de Morenita Marín sería una consecuencia directa de un acuerdo ilegal entre el Ministerio Público y el mencionado narcodelincuente usando como máscara la Ley del Arrepentido. Teniendo esto presente, la abogada penalista y defensora del juez, advirtió: “Es llamativo que desaparezca, y por eso tuvimos que hacer una presentación urgente para que el Tribunal Federal de Corrientes arbitre en la seguridad del dr. Dávila, como en la mía porque yo voy una vez por semana a Corrientes. Estamos en alerta ante todo esa situación. No hay dudas de que esta fue una causa armada y construida desde argumentaciones arbitrarias e ilegales. Son arrepentidos que ni siquiera pudimos corroborar. No hay prueba concreta de cargos contra el juez Soto Dávila”, agregó Barbitta. Recientemente, el abogado y exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra denunció a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona, por supuestamente recurrir al relato de un acusado por narcotráfico haciéndolo pasar como testigo de identidad reservada en una causa contra el exjuez correntino. “En primer lugar, el doctor Ibarra hizo una presentación que fue rechazada, decía que un señor (Renzo Molina) era un narco disfrazado de testigo encubierto. Ante esta situación, no tenemos certezas de lo que dice, pero si es así, es grave, porque construimos un hecho penal ante testigos de identidad reservada o arrepentidos. No hay cámaras, no hay nada que asegure que el dr. Dávila recibió plata, y no va a suceder porque la trayectoria del dr. Dávila así lo marca”, detalló.