Polémica por la autovía, Tassano alertó: “Si llueve mucho, habrá problemas”

El intendente Eduardo Tassano salió ayer a defender a su secretario de Infraestructura, Mathias Cabrera, al ratificar que “habrá problemas hídricos en varios barrios porque la obra de la autovía 12 está parada y si llueve bastante, la situación puede ser complicada".

Cabrera había dicho que ocho barrios de la Capital se inundarán por problemas en el proyecto encarado por el Gobierno nacional desde hace cinco años. Sus declaraciones hicieron que la exgerenta de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, saliera a responderle, manifestara su preocupación y pidiera una reunión con Tassano.

“El problema clave es la paralización de los trabajos y desde allí las dificultades en relación a posibles anegamientos en barrios aledaños. Esta situación la hemos transmitido, lo hemos hecho de manera escrita”, reiteró el jefe comunal en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Tenemos un profundo estudio del tema hídrico, si la obra está detenida y si en este año electoral la obra no va a continuar, nosotros queremos advertir a los vecinos que puede haber problemas si las lluvias son importantes”, insistió Tassano.

“No queremos que esto sea un muro de Berlín que divida la ciudad en dos con problemas de conectividad, de transporte, de inundaciones. Sin ninguna duda, para lograr el funcionamiento final, se van a requerir obras complementarias”, agregó.

“Lo que advertimos son cosas que pueden suceder. No nos interesa polemizar, nos interesan los vecinos. No vamos a permitir que se les diga a los ciudadanos que no pasa nada, que está todo bien y la obra sigue en nada. Hay obras complementarias que no se hicieron”, agregó.

Fue la diputada nacional Ingrid Jetter quien recogió el guante y cruzó Cabrera, que había dicho que la autovía tenía errores e inundaría ocho barrios de Capital.

“Me llamó mucho la atención lo que dijo. Hablé con el intendente (Tassano) para tener una charla con Cabrera, ya que no lo conozco. Me pareció raro que un funcionario en su cargo diga algo como esto. La autovía pasa por la ciudad, por lo que es raro que un funcionario descubra ahora que va a traer problemas. Con mucha gestión logramos que se apruebe el proyecto, que llevó dos años. Ni un paso se dio sin la autorización de los tres municipios implicados (Santa Ana, Riachuelo y Corrientes)”, precisó.

"Fabián Ríos había trabajado en su momento para no poner trabas al proyecto, y eso se valora mucho. Se interactuó también con el rectorado de la Unne y el Arzobispado, lo que evidencia muchas reuniones y mucha gestión”.

“Lo que para mí pasó fue que no se continuó la obra en el ritmo establecido. La licitación realizada en el 2017 contó con mucha competencia, lo cual era bueno para la obra. La calcularon en dos años, y llevamos cinco y aún está incompleta. Al extenderse los plazos, los precios se van elevando muchísimo más. Lo inflacionario, eso sí, está cubierto. Lo que más le perjudica a la empresa a cargo es el factor del tiempo estipulado”, explicó.

“Cuando uno hace obras de esta envergadura, tiene que realizar labores paralelas que van a ayudar a la transitabilidad. Uno encuentra problemas y trabas al proyecto, pero todas esas cosas hay que ir gestionándolas. No hay un campo raso sobre el que uno va a hacer la obra. Hay muchas nuevas obras a la vera de la ruta nacional 12 por cierto”, agregó