Tragedia: un niño de dos años se cayó a una pileta y se ahogó

Un niño de 2 años murió ahogado luego de caer en una pileta en una vivienda de la localidad bonaerense de Los Hornos, en el partido de La Plata. El menor estaba al cuidado de su abuela, que alcanzó a sacarlo del agua y trasladarlo a un centro de salud, pero los médicos no pudieron reanimarlo.

La tragedia tuvo lugar el domingo último en una casaquinta ubicada en las afueras de la capital bonaerense. Voceros policiales indicaron que “el menor cayó al agua en un momento de distracción de su abuela, quien estaba a cargo de su cuidado”. Las fuentes agregaron que “al advertir la situación, la mujer sacó al niño de la pileta y de manera inmediata lo trasladó en un vehículo particular a la Unidad de Prontos Auxilios de la zona, donde los médicos de guardia constataron que la víctima ya estaba sin vida”. Según se informó, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 16 del Departamento Judicial de La Plata se procederá con la operación de autopsia correspondiente en el marco de una causa caratulada como averiguación de causales de muerte. A fines de enero pasado, una niña de tres años murió ahogada en la pileta de una colonia de vacaciones en la ciudad de Resistencia, en Chaco. Dos profesores, responsables de cuidar a los menores, fueron detenidos entonces por “supuesto homicidio culposo”. Si bien no trascendieron detalles de cómo se dio el incidente, fuentes de la Policía informaron que la menor fue asistida, pero no respondió a los estímulos de la reanimación cardiopulmonar.

