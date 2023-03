Una escuela no abrió sus puertas para evitar un polémica festejo estudiantil

Una escuela decidió postergar el inicio de clases para evitar la polémica fiesta del Último Primer Día (UPD) en Santo Tomé tras una reunión con tutores. La dirección de la Escuela Normal Profesor Víctor Mercante tomó la decisión de retrasar un día el inicio de clases para alumnos de quinto y sexto año, en un intento de impedir el ingreso de alumnos alcoholizados en el UPD.

La celebración que realizan los estudiantes del último año del secundario impidió el inicio normal de clases ayer. La decisión fue tomada en conjunto con tutores y docentes de la escuela Profesor Víctor Mercante ya que había tutores en contra y otros a favor, según indicó la corresponsalía del medio digital El Territorio.

El motivo de esta decisión fue prevenir el ingreso de menores presuntamente en estado de ebriedad. Se dio aviso a los tutores por medios digitales.

Previamente, el jueves de la semana pasada, los tutores se reunieron en el taller “Padres: Último Primer Día”. Entre los objetivos del documento del Ministerio de Educación de Corrientes difundido entre los tutores estaban: “Involucrar a los padres y tutores en las distintas actividades recreativas no institucionales de sus hijos”; y “concientizar acerca del riesgo que implican ciertas prácticas instaladas como rituales por nuestros adolescentes”. Por último, “comprometer en el cuidado de sus hijos en la previa del UPD”.

En el documento se definió a esta práctica como “un gran ritual” de “transición entre la niñez y la adultez”. Además, llamó a repreguntarse o cuestionarse qué significa divertirse en el marco del colegio y la familia. “Todo consumo en la adolescencia es problemático”, cerraron desde Disepa en el documento.

Mabel Rodríguez, directora de la institución confirmó a El Litoral que los estudiantes inician hoy las clases. En tanto detalló que integrantes del Disepa diagramaron la reunión con tutores. “Elaboraron el documento que se les dio a cada tutor que fue a la reunión. No pudieron participar de la reunión porque estaban en otra con su coordinadora”, sostuvo. “Les solicité colaboración a los padres para que no enviaran a sus hijos a la escuela si no estaban en condiciones. Se les informó que se aplicaría el Acuerdo Escolar de Convivencia. Si un chico no está en condiciones no ingresa a la institución”, mencionó.

“Cada uno es responsable de la actitud de su hijo. Ellos son quienes pagan la fiesta y el consumo de los chicos. Eso es lo que se les pide: responsabilidad y solidaridad con la institución que eligieron para que eduquen a sus hijos, que respeten las normas, nada más”, insistió la docente.

Sobre la decisión de iniciar hoy las actividades, la docente mencionó: “Al ver que en la Capital, el Colegio San Martin decidió que hoy (por ayer) ingresaran de 1ro a 3ro y mañana de 4to a 6to, emulando esa decisión, nos reunimos, y acordamos que hoy recibiríamos a los alumnos de 1ro a 4to”.

“Mañana (por hoy) a los demás, así nos evitamos todo conflicto. Los chicos participan de su festejo y descansan todo el día. Luego comienzan sus actividades tranquilos y despejados”, sostuvo Rodríguez.