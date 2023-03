Museólogos internacionales disertarán en Corrientes

El asesor especial del Directorio General del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom -Roma, Italia), Gäel de Guichen, dará una conferencia gratuita hoy a las 19 en el Salón de Conferencias del Ministerio de Coordinación y Planificación. El tema elegido es “Los depósitos de los Museos...un problema mundial”.

El Instituto de Cultura de la Provincia y el Museo de Bellas Artes Juan R. Vidalconfirmaron que se realizarán dos conferencias abiertas en el marco del Taller para la Salvaguarda y Difusión de Colecciones en Depósito que se están desarrollando en el Museo.

La primera de ellas: “Los depósitos de los Museos...un problema mundial” será esta tarde (19 h) y estará a cargo del profesor Gäel de Guichen, asesor especial del Directorio General del Iccrom (Roma, Italia).

La segunda conferencia titulada “La evolución de las Reservas en Europa: el caso catalán”, estará a cargo del profesor Benoit de Tapol, del Museu Nacional d'art de Catalunya y será el 17 de marzo a las 19. La actividad contará con la participación de los asistentes al Re-Org Cono Sur exponiendo las tareas realizadas en Corrientes.

Ambas ponencias se realizarán en el Salón de Conferencias del Ministerio de Coordinación y Planificación de la Provincia, 25 de mayo 1041 1er piso, con entrada libre y gratuita.

Expositores

Gäel de Guichen es ingeniero Químico por la Universidad de Lausanne, encargado durante dos años de la conservación de la cueva de Lascaux (Francia). En el año 1969 se incorpora al Iccrom en Roma donde desarrolla su carrera profesional. Ocupa, entre otros cargos, el de director del Departamento de Colecciones, coordinando más de 500 proyectos en los países miembros. Ha participado en el diseño y desarrollo durante 20 años del programa “Prema-Prevención en los museos africanos” y en el programa “Media Save Art”, cuyo objetivo es la integración del público en la conservación preventiva. Actualmente ocupa el cargo de consejero del director General del Iccrom.

Benoit de Tapol es Master Dess (Degré d’Etudes Superieures Specialisées). Universidad de la Sorbona, París I. Licenciado de la MST (Maitrise Sciences et Techniques de Restauration et Conservation des Biens Culturels). Universidad de la Sorbona, París I. Licenciado en Ciencias Químicas, módulo de orgánica. Universidad P et M Curie, París VI. Diplomado del Deug de Historia de Arte. Universidad París I, Sorbona. Después de 6 años en el Departamento de Colecciones del Iccrom y de coordinar un proyecto para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se incorpora al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es profesor en los Masters de Museología de las siguientes universidades: Universidad Paris I Pantheon Sorbona, Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada. Ha colaborado en los proyectos de formación Iccrom- Prema en África: Jos, Nigeria, Dakar, Senegal, Acra, Ghana y en los proyectos Iccrom-Unesco en América Latina: Chile, Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela. Ha sido miembro de los “comités de pilotaje" para el futuro Museo Internacional de Arte Íbero (Jaén, Junta de Andalucía), para la creación del Museo du Quai Branly en París y para la remodelación del Museo de Lourdes en Francia. Es miembro del CEN Centro Europeo de Normalización, del grupo de trabajo de Transporte de Obras de Arte, de IMPACT Project Museum End-users, de ARCCHIP ARIADNE 10, EC programa Framework 5.

