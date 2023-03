Era una pregunta más explícita, casi un reproche como para pedirle más aún de lo hecho a un gran hacedor de la música ciudadana.

Provenía de su gran amigo de correrías y autoría, hombre inteligente, vivido en lugares disímiles: París, Nueva York, cuando el tango peleaba en puertos lejanos y Rodolfo Valentino algo parecido a nada, que se decía tango argentino, bailaba en cine.

Ese amigo era el gran creativo de la poesía tanguera, Enrique Cadícamo, elogiando el genio melódico y la diversidad de ritmos, también como el jazz, cuando el mango se hacía imperioso en la ciudad de los rascacielos, a su connacional, Juan Carlos Cobián.

Juan Carlos Cobián está considerado un músico en serio de calidad infinita, que murió a los 57 años, por eso Cadícamo hizo famosa esa frase que habla de su talento:

“¿Había algo que hacer en la tierra después de haberlo conocido todo..?”. Como una síntesis de sus brillantes años detrás del piano, y junto con los grandes músicos de la época.

A Cobián lo llamaban el “Chopin del tango” por la forma de tocarlo rellenando todo espacio, haciéndolo brillar, denotando excelente técnica, tanto en arreglos como en la creación de obras. Leía, componía y arreglaba.

Juan Carlos Cobián nació en Pigüé, provincia de Buenos Aires, trasladándose posteriormente con sus padres y familia a la ciudad de Bahía Blanca, donde obtuvo el diploma de profesor de Música en el Conservatorio Alberto Williams.

Con el título bajo el brazo, buscó conchabo en la ciudad de Buenos Aires sin olvidar su suerte empecinada con las mujeres, motivo de sus eternos sinsabores.

Empezó como todos haciendo lo imposible, en su caso, tocando en una cervecería alemana, alternando con la penumbra de los cines, poniéndole sonido al cine mudo de entonces.

Tocó con el famoso bandoneonista Genaro Espósito. Fue haciéndose conocer, entreverándose con los maestros primeros. Eduardo Arolas, Tito Roccatagliata, acompañando a la primera voz femenina en hacer público el tango, Pepita Avellaneda.

Tocando con Osvaldo Fresedo, “El pibe de la Paternal”, en el local “Abdullah Club” de la Galería Güemes, concluyó el contrato del popular sexteto, proponiéndole que él lo continúe.

Inmediatamente, Juan Carlos Cobián reunió a los músicos quedando constituido por Pedro Maffia y Luis Petrucelli en bandoneones. Julio De Caro y Agesilao Ferrazzano en violines. Humberto Costanzo en contrabajo. Y en dirección y piano el propio Juan Carlos Cobián.

Era famoso por sus dramas de polleras, lo cual lo llevó en 1923 a instalarse en los Estados Unidos, llevándose de paso a los músicos, Pedro Maffia y Luis Petrocelli.

En la ciudad de los rascacielos por aquello que la “suerte que es grela”, armó simultáneamente un grupo que hacía jazz, “Argentine Band” como alternativa. Por su inestabilidad permanente, regresó a la Argentina, pero en 1928 a 1943, estuvo en el país del norte, componiendo tangos y actuando hasta su vuelta definitiva.

Sus tangos más famosos exaltan la conjunción de dos grandes creativos, como lo constituyeron las poesías elaboradas por Enríque Cadícamo, joven autor que tuvo la suerte que siendo adolescente, Carlos Gardel le estrenara “Pompas de jabón” y “Margot”, lo que le dio un plafond de fama sostenida.

A propósito, Troilo siempre repetía no sin razón, exaltando la popularidad de Enrique: “Cadícamo debutó ganando”. Y, no era para menos, el “morocho del Abasto” era suceso internacional, que registraba discos, teatro, cine y radio. Una vidriera millonaria de segura llegada.

Se puebla de títulos cuando recordamos a Juan Carlos Cobián como a su inolvidable compañero, Enrique Cadícamo. Fueron una dupla autoral de tangos memorables, que es una de las mejores producciones registradas, tanto de uno como de ambos: “Salomé”, “Sans Soucí”, Los mareados”, “El cantor de Buenos Aires”, “Susheta”, “La casita de mis viejos”, Niebla del Riachuelo”, “Nostalgias”, “Rubí”, “El motivo”, “A pan y agua”, etc.

Juan Carlos Cobián era un “cajetilla” como lo identifica el lunfardo: “Atildado y presumido. Elegante de forma exagerada. Practicante de darse todos los gustos”. Enva, asumiendo compulsivamente cada atributo de “niño bién”, que en realidad lo era.

Alguna vez, su joven amigo, Enrique Cadícamo, ante la pregunta si el personaje de “La Casita de mis viejos” existió o se basó en la ficción del buen poeta, con una sonrisa y gestos dio a entender que se suponía trataba del propio Cobián, cansado de tanto”yirar y yirar” por el mundo, estaba otra vez de regreso.

Como lo expresa el tango dramáticamente en la segunda parte: “Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, / cada cosa es un recuerdo / que se agita en mi memoria…/ Mis veinte abriles me llevaron muy lejos, / locuras juveniles, / la falta de consejo…/ Hay en la casa un hondo / y cruel silencio huraño / y al golpear, como a un extraño / me recibe el viejo criado; / ¡si habré cambiado totalmente / que el anciano por la voz / tan sólo me reconoció..! / Pobre viejita, la encontré / enfermita, yo le hablé / y miró con unos ojos…/ Con esos ojos nublados por el llanto, / como diciéndome: ¿Por qué tardaste tanto..? /Ya nunca más he de partir / y a tu lado he de sentir / el calor de tus caricias. / Sólo una madre nos perdona en esta vida; / es la única verdad… / ¡Es mentira lo demás..!”/

Los regresos se toman el tiempo suficiente, y la poesía a veces supone e imagina verdades. Envalentonando las partidas, soñando los regresos.