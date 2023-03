Chano Charpentier regresó a los escenarios con una polémica declaración

Chano Charpentier fue dado de alta hace una semana tras su última internación, donde permaneció durante 15 días en terapia intensiva por una complicación en el pulmón y neumonía, y dio negativo en el test de drogas. Tras esta nueva complicación en su salud, el cantante reapareció en sus redes para anunciar que no cancelaría ninguno de sus tres shows: dos en La Plata y su presentación en el Loollapalooza.

"Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida. Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata, besos", expresó el artista.

Cumpliendo a su promesa, Chano asistió a la primera función en La Plata este viernes por la noche y conmovió al público al contar como se encuentra. Desde Invasores de la TV, compartieron detalles de lo que dijo el artista y la fuerte confesión sobre lo que hizo antes de subir al escenario.

"Chano dijo: 'Aprovecho que están los medios para decir que yo estoy bien. Pedí que me sacaran la entubación porque me lastimaba las cuerdas vocales. Me tuve que dar dos inyecciones de Dúo Decadron para tocar, pero estoy acá, y ustedes también. Ya saben, yo estoy bien'", reveló Tucho, quien cubrió el evento.

Sobre como lo vio y la expectativa de sus fans, el periodista contó: "Y arrancó a tocar un tema con mucha fuerza. Se lo ve bien, pero la incógnita era con que Chano nos íbamos a encontrar. Todos tenían miedo y muchos creían que no debería haber tocado pero entienden el medio".

"Se lo vio bien y preocupado por la gente y el calor que hace", cerró el notero. Luego, mostraron como cantaba Chano en vivo, a quien se lo observaba con ganas. Este sábado por la noche volverá a tocar en La Plata y el viernes 17 se presentará en el famoso festival Lollapalooza.

