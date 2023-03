El ataque de furia de Antonio Gasalla cuando le hicieron una pregunta personal

Antonio Gasalla, uno de los grandes artistas nacionales, cumplió 82 años, pero no hubo un gran festejo. Es más, se sostiene que lo pasó solo porque habría decido no celebrarlo. Todo esto en medio de sus temas de salud, que hicieron que sus actividades se redujeran.

Ya no hace teatro y sus salidas son de su casa a un bar que está a unos metros. Claro, no son pocos los que lo comparan con Mirtha Legrand, que no dudó en festejar sus 96 años, como lo viene haciendo siempre. Hasta en pandemia, con apenas un puñado de gente, pero no quiso estar sola. En el caso de La Chiqui, no deja de hacer salidas para ver obras teatrales.

Regresando a Gasalla, el periodista Gonzalo Vázquez lo fue a buscar para saludarlo, pero no lo tomó muy bien, sobre todo cuando le preguntó por su salud. Le agradeció el gesto, pero cuando fue un poco más allá, el artista soltó: “Andate a la m..., no quiero que me digas pelotudeces”, fue la primera frase que largo. Por supuesto, la acompaño con gestos adustos.

El periodista intentó conciliar, le dijo que lo quería, que seguía su carrera, pero nada lo hizo frenar para darle la nota. Sin frenar, Antonio tiró: “Si vas a trabajar de esto, andate a la de tu madre". Sin dudas una actitud repudiable desde todo punto de vista, ya que la consulta fue con cariño, en buenos términos, sin ir más allá.

Vale resaltar que los problemas están relacionados con cuestiones degenerativas de la memoria. Se van conociendo detalles por su entorno, pero no mucho más. Incluso, hasta se dijo que por este tema, hay gente que le robó objetos de mucho valor de su casa y que nunca se dio cuenta. En su momento Miguel Ángel Pierri contó que se estaban analizando cámaras y que estaba la Justicia detrás del tema.

Fuente: Pronto