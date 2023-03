Buena labor del correntino Nacimento en Colón

El motociclista correntino Julián Nacimento participó el fin de semana pasado de la primera fecha del Campeonato Superbike Bonaerense que se desarrolló en la localidad de Colón. Allí el santotomeño finalizó en la segunda posición en la categoría 300 Pro.

La actividad comenzó el viernes 10, pero el correntino no pudo estar presente. Recién el sábado Nacimento se subió a la moto donde en el primer entrenamiento tuvo una salida de pista por una caída delante de él. Así no pudo continuar con la carrera. En la segunda tanda de la clasificación logró el cuarto puesto en la grilla de largada.

Se debe destacar que el motociclista no tenía actividad desde noviembre pasado por una fractura en el hombro. En Colón fue su primera presentación con un buen resultado. “Fue mas de lo esperado. Fueron tres meses de entrenamientos físicos para recuperar bien mi hombro ya que fue una caída muy fuerte y con varias secuelas muscular” confesó el piloto. “Hoy me di cuenta que estoy bien físicamente y sin molestias. Me costó adaptarme y tomar confianza en la moto, pero bueno estamos de vuelta y con un buen resultado. A seguir sumando” completó el joven corredor.

Nacimento se presentará en el Superbike Argentino en la localidad de Concordia Entre Ríos en abril próximo.