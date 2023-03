Derrota de San Martín de Formosa, próximo rival de Boca Unidos

Con la disputa de dos partidos, donde los protagonistas fueron equipos salteños y formoseños, culminó ayer la primera fecha de la zona 4 del Torneo Federal A de fútbol.

San Martín de Formosa, próximo rival de Boca Unidos, perdió 1 a 0 en su visita a Juventud Antoniana de Salta. El único gol del partido que se jugó en el estadio Padre Martearena, lo marcó Leonel Ceresole a los 7 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Sol de América de Formosa se hizo fuerte como local y superó a Central Norte de Salta 1 a 0. El único gol del partido lo marcó José González a los 16 minutos de la segunda etapa. La primera fecha se había puesto en marcha el viernes con la derrota como local de Boca Unidos contra Sarmiento 2 a 0, mientras que el sábado Crucero del Norte y Gimnasia y Tiro de Salta igualaron en Misiones sin abrir el marcador.

En la oportunidad quedó libre 9 de Julio de Rafaela.

Los cruces de la segunda fecha serán San Martín vs. Boca Unidos, Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana, Sarmiento vs. Sol de América y Central Norte vs. 9 de Julio. Quedará libre Crucero del Norte.