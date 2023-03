Majo Martino contó qué es lo peor de convivir con Locho Loccisano

Majo Martino (37) y Locho Loccisano (28) se conocieron el año pasado cuando participaron de la primera temporada del reality de Eltrece El hotel de los famosos. Allí nació el amor, que este verano se trasladó a las sierras cordobesas puesto que actuaron juntos en la comedia El hostel de los millones.

Allí, dialogaron con el periodista Nico Peralta para Pronto y contaron los puntos fuertes y las debilidades de cado uno en la convivencia. "El balance de este verano es positivo por todos lados. Personalmente, fue mi primera temporada y todo fue un gran aprendizaje. Alquilamos una linda casa y pasamos un verano re lindo juntos. Creo que en la convivencia nos llevamos muy bien, nos conocimos y aprendimos más del otro. Es un balance súper positivo”, se sinceró Locho.

-¿Es la primera vez que viven juntos?

Majo: -Sí. Es la primera vez y estar juntos estos dos meses y medio fue muy intenso, como crecer de golpe. Nos conocimos de repente, muy de golpe y estuvo bueno.

Locho: -Y también tuvimos que adaptarnos a las mañas del otro. Uno a sus propias mañas las conoce y las tiene en la privacidad de su casa y la convivencia nos sirvió para desarrollar la tolerancia, la comprensión y esas cuestiones.

-¿Cuál es el punto fuerte y el más débil de Majo en la convivencia?

L: -Lo más difícil es que es medio obsesiva con controlar con qué se limpia cada cosa de la casa. Si la esponja o el cuchillo tocó tal o cual cosa, Dios me libre. Ella es muy obse con eso: si usaste la esponja para limpiar la mesa, no la podés usar después para lavar otra cosa. A favor es que hace muy buenas comidas y se las ingenia con armar súper platos con tres ingredientes que sobraron. Ejemplo: con tres huevos, un zapallo y algo más te hace un pastel tremendo.

M: -Lo malo de Locho tiene que ver con la contaminación cruzada en la limpieza: me saca que use los mismos trapos para el baño y la cocina. ¡No, señor! Eso no se puede cruzar y eso me molesta. Y lo bueno de Locho es que me encanta ir a dormir abrazada de él.

