Evolución de los flujos de granos con la caída de la soja y el maíz

La cosecha gruesa 2022/23 espera ser sustancialmente menor que el promedio de los últimos 5 años, afectando la disponibilidad de granos. Se permitió la prórroga de embarques de maíz 2022/23. WASDE y una semana comercial atenta a la histórica falta de agua.

En este marco de menor producción, otra fuente de oferta para la industria aceitera será la importación temporaria de soja. En este sentido, en febrero se registraron exportaciones de soja de Brasil hacia Argentina por cerca de 226.000 toneladas, máximo volumen registrado en un mes de exportación de soja brasilera hacia nuestro país.

Más allá de ello, cabe destacar que este dato corresponde a exportaciones desde Brasil y que por la logística y cuestiones administrativas este número puede no coincidir con el dato de importaciones argentinas del mes pasado, posiblemente prorrateándose entre febrero y marzo.

Asimismo, la cosecha de soja paraguaya se muestra mejor que el año pasado, pasando de 4 Mt en la campaña anterior a casi 9 Mt en 2022/23. De esta manera, también se esperan incrementos de las importaciones de soja desde Paraguay, que el año pasado cayeron a mínimos de cinco años. En un año de enorme complejidad, este abastecimiento de oferta espera colaborar en aminorar la capacidad ociosa de la industria aceitera.

Por su parte, la disponibilidad de la cosecha de maíz dependerá de un ritmo de cosecha que será distinto al de los últimos años. Una mayor proporción de maíz tardío, acompañada de un sustantivo recorte de la producción de maíz temprano, implicaría un ingreso de cerca del 85% de la oferta de maíz 2022/23 recién después de terminado el mes de mayo. Para tomar dimensión de estos dos factores, hay que considerar que, en los últimos cinco años, al 31/05 ya había ingresado, como promedio, el 50% de la cosecha maicera.

Con esta última estimación de producción, y tomando en conjunto datos de comercialización y estimaciones de consumo interno de maíz, quedarían por comercializar 18,3 Mt de maíz en nuestro país. Si a ello le agregamos el volumen de maíz con precio por fijar, restaría ponerle precio a 20,4 Mt de maíz.

Amerita destacar nuevamente que estas estimaciones de flujos se realizan tomando el último informe de producción de GEA (el del 8 de marzo). En tanto persista la falta de agua en el grueso de las zonas productivas argentinas, la producción de granos gruesos 2022/23 podría continuar su sendero decreciente.

Prórroga de embarques

La Resolución 78/2023, publicada el martes en el Boletín Oficial, estableció una prórroga automática excepcional de 180 días corridos a las ventas externas de maíz en grano con período de embarque comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2023. La persistente sequía, que afecta amplias zonas productivas de nuestro país, se encontró entre los principales considerandos de dicha medida.

En este sentido, y de acuerdo con los datos de SAGyP, de principios de marzo a fines de julio nos encontramos con un volumen de ventas externas de maíz programadas para embarcar de cerca de 9,9 Mt. Esto es casi el 92% de la comercialización al exterior de maíz 2022/23 afectada por esta medida.

Respecto a cómo avanzan las compras del sector exportador, en el mercado interno adquirieron hasta el momento 7,9 Mt de la campaña 2022/23; es decir, les faltaría comprar 2 Mt para hacer frente a sus compromisos de embarque hasta julio. No obstante, esto no indica meses previstos de entrega y, al mismo tiempo, hasta mayo se espera un flujo de maíz 2022/23 de 5,5 Mt, que no sólo tiene por destino el abastecimiento exportador sino también las industrias de balanceados, etanol, entre otros usos del cereal en nuestro país.

Por otro lado, la exportación dispone de compras de maíz 2021/22 por 40,7 Mt, teniendo anotadas 34,1 Mt de ventas externas. Con un volumen de equilibrio fijado en 36 Mt, de cumplirse íntegramente el cupo quedaría al menos 4,7 Mt de oferta adicional para alivianar el complejo empalme de cosechas. Igualmente, de dicho total no se tiene información si fue mercadería que se comercializó posteriormente en el mercado doméstico.

Las existencias comerciales de maíz al 1° de marzo son 10 Mt según indica SAGyP. Esto es, 800.000 toneladas más que a la misma fecha del año previo y el máximo desde al menos los últimos 8 años. Es decir, se comienza con un buen carry del cereal, lo cual colabora en un año de una gran crisis productiva.

Histórica falta de agua

Semana de WASDE con sorpresas, especialmente por los recortes productivos argentinos. El USDA recortó sustancialmente la producción de los granos gruesos argentinos: de 41 a 33 Mt de soja y de 47 a 40 Mt de maíz 2022/23. Si bien son estimaciones que aún están por encima de las de GEA, el USDA sorprendió a los analistas este miércoles por la magnitud de los recortes, que estuvieron por encima de lo esperado. En ambos casos, estos factores fueron alcistas para los precios, aunque el mercado no reaccionó con gran fuerza alcista ya que se sufre la presión bajista de la robusta cosecha brasilera.

Atentos al mercado local, se mantiene un similar dinamismo comercial que en las últimas semanas en los granos gruesos. La concreción de negocios en el piso de operaciones persiste en un marco de cautela y con atención a los recortes de producción que se vienen registrando. Atentos a estas mermas productivas, MatbaRofex aspira a cerrar una semana con subas en soja y maíz, a pesar de las caídas semanales de precios que se esperan en el mercado de Chicago.

En lo que hace a los precios internacionales de los granos finos, el trigo fue protagonista esta semana por la continuidad del sendero bajista en las cotizaciones, arribando a mínimos de los últimos 18 meses. La mejora de la oferta global y las buenas expectativas por la renovación del canal de exportación de granos del Mar Negro, despeja del escenario posibles problemas de oferta, lo cual explica las mermas en precios. Asimismo, el trigo ruso continúa dinámico en exportaciones y parte de la negociación para dar continuidad al corredor de granos incluye exigencias de Rusia en quitar sanciones comerciales. Esto podría expandir sus posibilidades comerciales, potencialmente colaborando en la baja de precios.

Respecto a la plaza rosarina, si bien mejoró el número de compradores activos, en la semana la dinámica del Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario encontró escaso volumen comercial operado de trigo. Tanto Chicago como MatbaRofex mostraron caídas cercanas al 1% en los precios a lo largo de la semana.