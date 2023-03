Reclaman a una intendenta una rendición millonaria

Un grupo de concejales pidió a la intendenta de Lomas de Vallejos, Marisa Roxana Chejovick, que explique el origen de los ingresos económicos de la Municipalidad. Según expusieron en una carta, los ediles mencionan la compra de una motoniveladora y la falta de documentación respaldatoria que corresponden al periodo enero 2020 a junio 2022.

Los concejales le pidieron a la actual funcionaria municipal que respalde 40 millones de pesos de la anterior gestión de su marido Julián Salazar que hasta el momento no tienen respaldo probatorio. Corresponde al periodo de enero de 2020 a junio 2021.

“En referencia a la reunión que mantuvimos el 6 de octubre de 2022 donde usted realizó de forma verbal a este cuerpo legislativo la descripción de una compra de una motoniveladora mediante un crédito financiado por el Gobierno provincial y por el municipal, en donde también se manifestó que actualmente la Municipalidad presenta problemas de ingresos, consideramos que por este motivo no se puede comprender el ingreso y la estabilidad de los haberes de los empleados municipales con una deuda de esta magnitud”, sostuvieron en la carta.

“Además, de parte del Poder Ejecutivo no se realiza un planteamiento serio ya que no se informa cuánto ingresa por mes al municipio y que porcentaje de eso se comprometería con esta compra y por cuánto tiempo o lapso. Como así también el precio que se pagaría por la motoniveladora, los intereses, etc”, agregaron.

“Teniendo en cuenta que todas las rutas provinciales son competencia de la provincia y sin una delegación de vialidad provincial de esa obligación al Municipio, no puede hacerse cargo del mantenimiento. Otro dato muy importante es cuántos gastos demandaría el mantenimiento de una motoniveladora en un año”, sumaron.

Entre enero a junio de 2022, el Municipio comunicó que ingresaron 38 millones de pesos, superando inclusive los 24 millones que se habían presupuestado para de lapso, sin embargo no hay comprobantes que certifiquen los gastos e inversiones que se concretaron con esos recursos. No hay balance aprobado desde el 2020 hasta la fecha por el cuerpo deliberativo. Asimismo entre el 2020 y el 2021 llegaron a las arcas de esa comuna durante la intendencia de Salazar, alrededor de $100 millones, que no se habrían rendido según indicaron. Ambas gestiones pertenecen a Encuentro por Corrientes.