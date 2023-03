Sigue el acampe piquetero y Tolosa confirmó que bajarán 85.000 planes

En pleno acampe piquetero sobre la 9 de Julio, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó que este miércoles el Gobierno dará de baja 85 mil planes del programa Potenciar Trabajo por no haber realizado el trámite de validación de identidad.

“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares”, subrayó Tolosa Paz en diálogo con Urbana Play, mientras sigue la protesta de Unidad Piquetera frente a la cartera que ella encabeza.

La frase, tomada como un desafío por los piqueteros, derivó en que a la tarde de este martes. tras una asamblea, se ratificara la protesta con carpas hasta la noche y con continuidad hasta la mañana del miércoles.

La funcionaria nacional precisó que hay 12.700 planes que se darán de baja que están gestionados por Unidad Piquetera, organización que se encuentra realizando un acampe en la 9 de Julio.

"No tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas del Potenciar Trabajo, porque tenemos una posición firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad", argumentó.

Respecto del acampe frente al Ministerio, Tolosa Paz indicó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", además de reiterar: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Además, la ministra apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: "Pasaron cuatro meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal".

En un nuevo capítulo de críticas dirigidas hacia el dirigente piquetero, Tolosa Paz lo acusó de cobrar un 2 % del salario social complementario: "Eso no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja".

"A mí me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero ya no solamente para marchar sino como una cuota social", apuntó la funcionaria nacional.

En otro tramo de la entrevista, la titular de Desarrollo Social reiteró que hay dirigentes del Polo Obrero que desalientan a los titulares del Potenciar Trabajo a anotarse al programa "Volvé a Estudiar" como única contraprestación para el cobro del salario social complementario.

"Hay denuncias de titulares del Polo Obrero, donde manifiestan que hay audios de referentes del Polo Obrero que dicen que no aprietes el botón de 'Volvé a estudiar' en la aplicación TINA, porque si no te sacamos el plan", denunció en declaraciones periodísticas.

Consultada sobre la posibilidad de desenganchar el Salario Social Complementario del Salario Mínimo Vital y Móvil, la ministra precisó: "No estamos pensando en desenganchar, porque entendemos que asistimos a población en extrema vulnerabilidad sin bienes y sin patrimonios".

"No hay desacople, lo que hay es un ordenamiento de la política social en beneficio de las cuentas públicas y en beneficio del 92 % que validó los datos y no tuvo nada que ocultar", concluyó.