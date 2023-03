Sarah Burlando continúa internada: qué le pasó

El fin de semana pasado, trascendió que Sarah Burlando estaba internada a raíz de un cuadro febril. Si bien no se supo nada más al respecto e incluso trascendió que ya había recibido el alta, Barby Franco compartió este martes una foto de la nena con Graciela Sosa, madre de Fernando Baez Sosa y ahí se vio que continuaba con suerito.

Finalmente este miércoles, justo cuando Sarah cumple 3 meses de vida, la modelo explicó qué es lo que sucede. Junto a una foto de la gordita en la Clínica, escribió: "Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá... por suerte me siento muy bien. Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria. Por suerte, estamos matando al bichito y yo me siento muy bien".

Vale aclarar que por una cuestión de protocolo, cualquier bebé menor de 3 meses que presente fiebre superior a 38 grados suele quedar internado para evaluación y seguimiento, algo que no tiene que ver directamente con la gravedad del cuadro. De todos modos, es lógico que los papás se preocupen y angustien, como en este caso.

Luego, para llevar tranquilidad a todos, agregó: "Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mi cómo a mis papás. Pronto iremos a casa".

Fuente: Pronto