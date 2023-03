Javi García blanqueó su romance con Guillermina Valdés

En los últimos días, Javi García arquero de Boca Juniors quedó en el medio de la tormenta que es la farándula argentina tras confirmarse que estaba saliendo con Guillermina Valdés.

En ese sentido, el jugador habló al respecto y si bien confirmó que salieron, reveló que no terminó bien la cosa. Fue Ángel de Brito quien contó en “LAM” que Javi García cortó con Guillermina Valdés porque no se bancó la exposición. “No la llamé más”, aseguró.

Todo se dio cuando el cronista del programa intentó hacerle una nota para que aclare todo lo que se estaba diciendo. Fue allí cuando el arquero se negó a hablar en público pero de todas maneras le contó detalles al periodista que lo había ido a buscar.

"No quiso hablar públicamente pero después habló con Ale Castelo que me contó que le dijo esto: 'No me banqué la exposición mediática. Tuve 500 relaciones con famosas, de esas 500 una con ella y me pescaron. Me pasó todo esto de las cámaras y no aguanté. No la llamé más a Guille", aclaró el conductor de “América” quien confirmó que el jugador dio a entender que la ex de Tinelli era quien filtraba la información.

Fuente: Pronto