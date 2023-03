Carolina Martínez Llano: “Siendo o no siendo candidata voy a trabajar en la campaña”

La senadora provincial habló en Juntos, con Rubén Duarte, y afirmó que le “gusta la actividad legislativa” y que se siente cómoda trabajando, pero que en política tienen que estar dadas las circunstancias para lograr el consenso. “No podemos dividir la oferta electoral donde se vota uno o dos concejales, tenemos que armar la mejor lista posible”, destacó.

Ante la posibilidad de ser reelecta, la legisladora provincial afirmó que: “No sé si voy a ser candidata, me gustaría, me gusta la actividad legislativa, me siento cómoda trabajando, pero en política tienen que estar dadas las circunstancias para que eso ocurra, para eso hay que dialogar, lograr el consenso”.

“Siempre estuve abierta a recorrer la provincia, la gente no la está pasando bien, y si podemos alcanzarle algo a la gente mejor”, afirmó. “Voy a trabajar para la campaña, siendo o no candidata”, sentenció.

La senadora peronista remarcó: “No podemos dividir la oferta electoral donde se vota uno o dos concejales, tenemos que armar la mejor lista posible”.

Por último, la legisladora provincial sostuvo: “Somos conscientes de que tenemos problemas en el partido y no podemos darnos el lujo de que quede alguien afuera, todos tenemos que estar adentro del plato, hay que convocar a todos, pero no tenemos que olvidarnos de que las cosas en ECO no están tan bien, tenemos que ver los candidatos de ECO”.