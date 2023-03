Aclaran el conflicto judicial de una mujer que reclama una casa

Aclararon el conflicto con una mujer que amenazó con encadenarse a un juzgado de Goya por el pedido de una vivienda. Fuentes judiciales indicaron a El Litoral que el inconveniente está en vías de resolución.

Marianela Gómez comentó ayer que hace 10 meses su expareja le dejó en la calle con sus dos nenes. “Yo me quedé en la calle con mis dos nenes, uno de 8 años y el otro de un año, con el papá del nene más chico construyeron una casa a nombre de los dos”. El año pasado para la Fiesta del Surubí la alquilaron a turistas por tres días y desde ese día en adelante no pudo volver a casa porque el marido alquiló por tiempo indeterminado a una persona de la ciudad y resultó ser que mantenía una relación con él, sostuvo a TN Goya.

La policía le había asegurado que en dos semanas ella debía volver a la casa, pero no fue así. No pudo entrar más a la casa, no pudo sacar sus pertenencias ni juguetes de los chicos. “La vez que me acerqué a la casa me agredió”, indicó.

Por eso, la mujer se manifestó frente al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 1 de Goya con carteles exigiendo justicia. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a este medio que la situación ya está en vías de resolución.

“La mujer efectivamente tenía un conflicto con la pareja. Ella tiene un defensor oficial y fueron al Juzgado. Llegan a instancias de Juzgado y lo que hacen es acordar ciertos acuerdos. Ahí están efectivamente la cuota alimentaria y además se ponen de acuerdo con la venta de la casa. El 70% le correspondía a ella y el restante a él”, explicaron sobre el caso. “Eso se acuerda delante de la jueza y se hace una homologación. Una vez que eso sucede, el juez pierde de vista el expediente porque se ha resuelto y no hay modo de saber qué sucedió, salvo que las partes reclamen. La verdad es que el juzgado toma conocimiento del incumplimiento ayer. Para la jueza no había incumplimiento porque la jueza no fue notificada”, indicaron.

La jueza Silvina Racigh es la responsable del caso. “Esta mujer se presentó ayer a la planta baja del juzgado, colocó los carteles y hace el reclamo. La doctora se entera después de eso, pide el expediente y la llama. Esta jueza se puso en contacto con las partes y charló con la mujer”.

“Se entendieron muy bien y lograron encaminarlo. Esta jueza tiene la particularidad que recibe a la gente y entendió que es una víctima”, sostuvieron.

Sobre el caso aclararon que se pidieron nuevas medidas. “El conflicto, si bien continúa, está en vías de resolución y ha sido escuchada. Por parte del Juzgado se aclaró que no hay incumplimiento porque no fue notificado. Se pidieron nuevas medidas”, insistieron.

“La jueza tiene una trayectoria que le interesa y se ocupa mucho de las víctimas mujeres”, cerraron sobre la causa, que ya está en vías de resolución.