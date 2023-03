Guiño de Valdés y la cúpula radical a la precandidatura presidencial de Morales

Con fuertes críticas al Gobierno, Gerardo Morales se lanzó como precandidato a presidente en el teatro Gran Rex, en un acto en el que buscó mostrar fortaleza en la disputa interna del radicalismo. “Me animo porque formo parte de un gran partido, para dar las batallas que haya que dar, porque no les tengo miedo, por lo hice en Jujuy”, cerró el gobernador y titular de la UCR.

Ante unos 3.000 dirigentes, legisladores y militantes -hubo desorden en el ingreso y unos cientos quedaron afuera, sobre la avenida Corrientes-, Morales fue el único orador y al final subió al escenario su pareja Tulia Snopek y su hija Guadalupe. “Ya es hora de que Cristina se vaya a su casa. Nos dejan los valores patas para arriba, cuando la agenda es la impunidad. Tenemos el peor presidente de la historia. Sin liderazgo, sin carácter, sin conducir los destinos del país”, apuntó Morales en un tramo de su discurso.

Las internas quedaron en suspenso por un momento. Entre las primeras filas lo escucharon Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, tres de los referentes radicales que habían posado con Patricia Bullrich en la Vendimia. Esa foto había funcionado como una respuesta al acercamiento de Morales con Horacio Rodríguez Larreta. Elisa Carrió fue con legisladores de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin y Facundo Del Gaiso- y hubo foto en la previa, en el camarín. “Vengo a felicitar la candidatura. Es indispensable la preservación de la identidad de Juntos por el Cambio, para evitar ambos extremos”, enunció así su apoyo la diputada.

Entre los radicales asistieron Martín Lousteau con Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz y otros diputados de Evolución, Mario Negri, Julio Cobos, Gustavo Posse, los senadores Julio Martínez, Pablo Blanco y Eduardo Costa, entre dirigentes de la vieja guardia como Juan Manuel Casella, Ricardo Gil Lavedra y Facundo Suárez Lastra. Coti Nosiglia se ubicó en las últimas filas.

Entre los ausentes sobresalió Facundo Manes, aspirante también a la precandidatura presidencial por la UCR. “Si lo invitaba, estábamos para el psicólogo”, lanzaron cerca de Morales, y consideraron que la reunión del neurólogo con Mauricio Macri fue una maniobra del expresidente para “dividir” al radicalismo. Con el acto, Morales buscó mostrar el aval de buena parte de la UCR a su precandidatura. Entre los videos de la previa, en la pantalla quedó remarcado el apoyo de 18 presidentes de comités provinciales y el 80% de la Convención Nacional.

“Acá hay muy buena representación partidaria. Me caminé todo el país y hay mucha energía en el radicalismo. Estamos en condiciones de disputar el liderazgo y la centralidad en Juntos por el Cambio, todavía no está nada resuelto”, dijo a los medios antes de subir al escenario.“Los que más miden están planchados hace tiempo. Yo voy a ser candidato y voy a estar mejor que Rodríguez Larreta y Bullrich en dos meses. Hay una oportunidad de que el radicalismo pueda tener un rol gravitante. No es la misma situación que en 2015”, procuró mostrar un contraste con la preponderancia del PRO en el proceso que terminó con el triunfo de Macri.

Luego, durante su discurso, Morales reivindicó la concepción de la UCR sobre el rol del Estado, una diferencia con el PRO que suele generar divisiones en las votaciones en el Congreso.“Estos desafíos se logran con un Estado presente, con un Estado fuerte. Para quienes debaten la cuestión del Estado mínimo, nosotros decimos Estado eficiente. Como UCR, somos defensores de la escuela pública. Tanto Estado como sea necesario”, arengó en ese momento a los militantes.

A Israel

El gobernador Gustavo Valdés alista una nueva misión comercial, esta vez a Israel, para interiorizarse sobre el sistema de riego con el cual el país de Oriente Medio lidia con la escasez hídrica.

Israel se ha convertido en un líder mundial en la creación de un dispositivo atmosférico de agua potable, máquinas que crean agua a partir del aire. Eso irá a observar a Valdés. La comitiva partiría el 21 de marzo y volvería el 27.

Años atrás, Corrientes se había interiorizado del sistema de riego por goteo que aplica el país hebreo para su producción agrícola.

Israel es el usuario de riego agrícola más avanzado del mundo, con riego en la mitad de su tierra cultivable. La altamente innovadora industria de riego israelí se ha ganado una reputación a nivel mundial, exportando más del 80 por ciento de los productos del sector.