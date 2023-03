Seward: “Tengo convicciones y estoy en contra de las elecciones indefinidas: no seré candidata a senadora”

La legisladora radical Alejandra Seward dejará su banca de senadora provincial. Consultada sobre el balance en su segundo mandato que llega a su fin, dijo a María Mercedes Vázquez: “Seguramente podría haber hecho más. A veces nos encontramos con algunas dificultades en proyectos que pretendíamos otro tipo de tratamiento pero en general, puse todo lo de mi en mi trabajo legislativo”.

“Si en todas las elecciones consecutivas, la lista de senadores y diputados, siempre son encabezadas por varones, habrá más varones que mujeres. Por lo tant,o la propuesta era que haya alternancia horizontal, que una vez sea cabeza de lista una mujer y luego un hombre”, explicó.

Dejó en claro que en las próximas elecciones no se presentará como candidata a senadora. “Tengo algunas convicciones de las que no me separo y, entre ellas, es la reelección indefinida. Como senadora, no voy a ir por un tercer mandato”, afirmó

Añadió que todavía está por definirse la lista de su partido, “todavía no está definido pero me gustaría que lo encabece una mujer”, afirmó.