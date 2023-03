Habló el padre de la modelo muerta en México y apuntó contra el novio

Aún en estado de shock, Edgardo Jalabert, director del Hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones, habló con Infobae sobre las extrañas circunstancias que rodean a la muerte de su hija Agostina, en Playa de Carmen, México, y apuntó al novio de la modelo publicitaria.

“Solo pido justicia”, dijo el médico. “La familia está quebrada con esto, semejante pérdida... No tengo palabras”, se lamentó antes de comenzar el relato del episodio que lo sumergió en “una película de terror”.

Agostina fue encontrada muerta por Candela Jalabert, su hermana, el 18 de febrero en el baño en suite del departamento en el que vivía con su novio en la ciudad del Estado de Quintana Roo. “Candela, a sus 21 años, atravesó una situación traumática, pero se encargó de todo.

Fue impresionante como sostuvo la situación y a nosotros que decidimos no viajar porque no teníamos nada que hacer, solo esperar el cuerpo de mi hija”, cerró.

“No tuvimos acceso a la autopsia aún”, dijo Jalabert que agradeció el acompañamiento del cónsul a Candela durante todo el proceso.

“Lo único que quiero es que se haga justicia por mi hija y que esto no le pase a nadie más.

Es la pérdida y todo lo posterior. Al principio, no podíamos reaccionar y vivimos un desamparo total. Playa del Carmen es un lugar muy lindo, un paraíso, pero reza que no te pase nada, porque no corren ni los seguros médicos que te venden acá.

Es tierra liberada. Todavía estamos en estado de shock”, remarcó.

