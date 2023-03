La furia de Barby Silenzi con El Polaco por una grave mentira: "Estamos distanciados"

La relación de El Polaco y Barby Silenzi ha pasado por todo tipo de crisis, y cuando todo parecía estar tranquilo, las aguas comenzaron a alborotarse y una nueva mentira del cantante hizo estallar la calma de la pareja. Este jueves, en Intrusos (América TV), la modelo reveló todos los detalles.

"Hubo mentiras raras, me mintió en algo que no da, me dijo que iba a un lugar y fue a otro", comenzó y cuándo la mentira parecía ser leve y aclaró que "no hay mujeres ni nada raro", dio detalles exclusivos.

"Me dijo que iba a ir a un programa de televisión en California, Estados Unidos, y en realidad se fue a otro lado", aseguró y sumó "está en Disney ahora, con una de las nenas".

El Polaco, que no le dio ningún tipo de explicación a su pareja, subió a su cuenta de Instagram imágenes con Alma, su hija con Valeria Aquino, en los parques de California, Estados Unidos.

"La mentira destruye la confianza. Es casi imposible volver a creer a quienes hemos descubierto", había escrito Silenzi en sus historias de Instagram, deslizando que el motivo de la ruptura podría tener que ver con una infidelidad aunque, según ella, en este caso no lo fue y sólo se trató de una "mentira", aunque una bien grande.

Primicias Ya