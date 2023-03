La correntina Victoria Caballero fue figura en el superclásico de vóleibol

Bruno Ariel Gimenez

bgimenez@ellitoral.com.ar

La correntina Victoria Caballero fue figura, recientemente, del triunfo de River Plate sobre Boca Juniors en la última fecha de la fase regular de la Liga Argentina de Vóleibol. En el encuentro que se llevó adelante en La Bombonerita, el equipo de La Banda se impuso por 3 sets a 2 con parciales de 25-21, 20-25, 21-25, 25-16 y 15-17.

Justamente en el tie-break la líbera, con pasado en selecciones argentinas juveniles, tuvo una destacada actuación defendiendo pelotas claves del ataque xeneize.

“La verdad fue una locura. Tener toda la hinchada en contra, todo el estadio. Jugar a un nivel tan alto como el que jugamos. No es muy seguido jugar un partido así”, le confesó a El Litoral la jugadora que cumple su primera temporada en la competencia de élite en el país.

El viernes pasado, durante el tie-break, el partido fue cambiante, pero finalmente River lo cerró por 17-15 después de levantar dos match points del conjunto de Eduardo Allona. “Dentro de la cancha se sintió paz y tranquilidad cada vez que entrabas. Se transmitía eso, por las chicas que estaban adentro y por las que estaban afuera. Y también por el staff. Eso lo manejamos muy bien”, repasó Caballero respecto a la victoria que le permitió al equipo culminar en el sexto lugar de la tabla y meterse de lleno en los playoffs. “Lograr la paz y la tranquilidad es uno de los objetivos que te ayudan a llegar al resultado, que fue para nosotras ganar ese partido. Cada una supo muy bien qué hacer, tanto las de adentro como las de afuera. Confiamos mucho en nosotras mismas y en nuestras compañeras, eso es indispensable en un grupo. Y se notó mucho”, describió.

River jugará la siguiente instancia de la Liga Argentina Femenina de Vóleibol frente a CEF N° 5 de La Rioja. Durante la fase que acaba de finalizar consiguió 9 triunfos y cayó en cinco oportunidades. “Al equipo lo veo muy bien. Tuvimos altos y bajos. Muchos partidos que no lo supimos manejar y fue cuestión de nuestro juego. En los últimos entrenamientos trabajamos mucho más a eso de tener confianza entre nosotras, en confiar más en nuestro juego, en lo que sabemos hacer y en nuestra compañera. Lo laburamos mucho a eso”, comentó. “En lo personal me siento muy bien. Los últimos partidos me sentí muy cómoda, con mucha tranquilidad y siento que dentro de la cancha transmití eso, y ayuda al equipo. Estoy muy feliz de estar formando un grupo así, tan lindo y tan competitivo como lo es River”, agregó.

No es la primera ocasión que a la joven de 18 años le cruza la banda roja en el pecho. El año pasado disputó, con el club de Nuñez, el torneo internacional San Jerónimo en Santa Fe. “Llegué hace poco a River. Es una experiencia muy linda. Es algo nuevo para mí. Acá hay mucho laburo tanto físico como psicológico. Hay mucho más nivel. Es muy diferente a lo que venía jugando en el interior en inferiores, a una división de primera y jugar a este nivel que es uno de los mejores de Argentina. Es muy bueno tener más exigencias, es a lo que todas las jugadoras apuntamos: tener más exigencias en los juegos, en la preparación física, en la parte psicológica y el club aporta mucho eso”, destacó Victoria Caballero.