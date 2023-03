Larreta adelantó las medidas que tomará en las primeras “100 horas” de gobierno

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, insistió en que “va a bajar la inflación”, al mismo tiempo que señaló que ahora lo que importan son “las primeras 100 horas” de gobierno. En tono de campaña, el alcalde porteño y precandidato presidencial también analizó el acuerdo de la deuda con el FMI, mientras que ponderó el rol del expresidente Mauricio Macri dentro de la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

En una entrevista radial, Rodríguez Larreta volvió a asegurar que será él quien termine definitivamente con la inflación, en caso de ser electo presidente. En ese sentido, habló de las primeras “100 horas” de gestión, como un momento clave de la toma de decisiones.

“Antes eran los famosos 100 días, ahora son 100 horas. Lo primero es bajar la inflación, yo voy a bajar la inflación”, expresó el sábado último Larreta, en diálogo con Radio con Vos. Por otra parte, habló sobre el acuerdo de la deuda con el FMI, donde puso en relieve “honrar las deudas” para “generar confianza” ante el mundo.

“Siempre es bueno renegociar con tus acreedores para que te estiren los plazos y mejoren condiciones. Hay que cumplir con las obligaciones”, expresó el jefe de Gobierno porteño. “El desafío de la Argentina es reconstruir la confianza para que inviertan en el país, hay que honrar las deudas”, consideró. Rodríguez Larreta explicó cómo sería ese proceso de negociación, pago de la deuda y desarrollo económico del país. “No significa que no puedas buscar renegociar mejores condiciones, plazos más largos, mejores tasas de interés. No es que no hay que pagarle (al FMI)”, destacó.

Respecto a la interna de JxC, Rodríguez Larreta sostuvo que ese espacio respetó la decisión de las elecciones internas, como parte de la estrategia propia de ordenamiento, para definir candidaturas.

“En la última elección hubo PASO en 17 provincias y al otro día los candidatos de las listas estaban trabajando juntos y ganamos la elección así. Yo no veo problema, obviamente si las tensiones pasan”, aclaró el precandidato a presidente. “A mí no me vas a ver nunca criticando a alguien de Juntos por el cambio nunca, jamás, no lo hice nunca ni lo voy a hacer”, planteó Larreta, dado que “eso atenta contra la unidad y contra las posibilidades electorales”, explicó. “Al final del día eso favorece al kirchnerismo”, agregó.

Luego, hizo un llamado institucional para dar el reconocimiento a la figura del expresidente, en tanto su rol político de consejo y participación. De este modo, ponderó a Mauricio Macri: “En muchos países del mundo los expresidentes son gente de consulta, tienen una experiencia única”, manifestó.

