Romina filtró datos explosivos sobre Gran Hermano y cortaron la transmisión

Hace pocos días, Romina Uhrig había quedado en el ojo de la tormenta por una polémica declaración sobre la producción de Gran Hermano. Allí había admitido que la habían instado a salvar a Julieta en lugar de Daniela, semanas atrás.

En las últimas horas, volvió a suceder una situación similar. La exdiputada reveló que la convocaron al confesionario para hablar con la voz que todo lo ve y ésta le hizo un comentario que modificó su forma de pensar.

Durante una charla en el jardín junto a Julieta contó: “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar...”.

Cuando estaba a punto de ampliar la idea, la transmisión cambió la cámara y comenzó a mostrar el living de la casa que permanecía vacío. Los televidentes advirtieron la situación y el video se viralizó.

Algunos comentarios de los que se indignaron: “Qué raro que justo cambien de cámara”, “Cada día queda más claro que les pasan información”, “Es obvio que quieren sacar a Camila y La Tora” o “Esto ya es un montón”.

Minuto Uno