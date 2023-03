¿Qué hacen nuestros legisladores nacionales?

Por León Horacio Gutnisky *

Especial para El Litoral

Con sorpresa leí en el diario El Litoral declaraciones del exgobernador y destacado dirigente radical de nuestra Provincia, en el cual hace una apelación a la necesidad de decisiones políticas para solucionar problemas que se presentan, dice que hacen falta decisiones políticas y que no sabe quién la tiene, la tienen los Legisladores Nacionales, es decir, si necesitan una orden del comité Radical hay que producirla porque si se quiere modificar la ley de Coparticipación Federal, lo que hay que hacer es presentar un Proyecto de Ley, no hay que dar más vueltas sobre el tema. Las declaraciones son muy buenas, todos estamos de acuerdo en que hay que modificar el sistema de coparticipación, pero si no se presenta un proyecto de ley, aunque sepamos qué se necesita no va a ser aprobado, hay que presentar lo que uno piensa. Qué es bueno para el País, para la Provincia, hay que formularlo en un proyecto de ley, y bueno, alguien tendrá la responsabilidad de apoyarlo o no, ese es otro tema. Pero lo que no se puede admitir es que se diga que hay que tomar decisiones políticas y son los políticos los que lo dicen, entonces si hay que tomar decisiones políticas es cuestión de tomarlas no de únicamente enunciarlas como una queja contra lo que otros hacen. Los Diputados o Senadores que representan al Partido Radical o a cualquiera de los partidos y que están en este momento en el ejercicio de su mandato tienen que presentar, formular un proyecto y bueno ya será otro tema el de si se aprueba o no, el 'no' ya lo tenemos y entonces no es suficiente hacer declaraciones sobre que hay que tomar decisiones políticas y son los políticos los que tienen que tomarla, y para eso están los Diputados y Senadores Nacionales que tienen que tomar las medidas que correspondan, es decir, presentar los proyectos que crean conveniente.

Una pregunta ¿qué pasó con el proyecto durante el gobierno de Raúl Alfonsín de trasladar la Capital Federal hacia el sur? Esa es una ley que está vigente pero que no se cumple, nadie se preocupa y todos protestamos contra el centralismo porteño. Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos, Nueva York es la principal ciudad y la que maneja la economía y maneja el país, pero no es la Capital Federal de los Estados Unidos, sino que es Washington la sede del gobierno central de Estados Unidos. Qué pasa en Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, son las ciudades más importantes pero la Capital Federal de Brasil es Brasilia y es lo que pensó en su momento Raúl Alfonsín cuando logró sancionar una Ley que trasladaba la Capital Federal hacia el Sur. Ahora, ¿por qué no se pone en funcionamiento el trámite para trasladar la Capital? bueno se hará en pedazos y de poco, habrá que construir o no edificios pero lo que es necesario es sacar de la Ciudad de Buenos Aires la Capital Federal, ese es un tema que queda pendiente y no sabemos realmente cuándo un gobierno va ocuparse.

Cuando yo era Legislador Provincial, era Diputado, logre sancionar una ley para construir una nueva cárcel porque todos protestábamos por la situación en que estaban los presos en la vieja cárcel de la avenida 3 de Abril, no solamente protestaba sino que presenté el proyecto de ley que se sancionó y que es la base sobre la cual este Gobierno, el Gobierno de Valdés puso manos a la obra y construyó una nueva cárcel, ese es un ejemplo de lo que debe hacerse con las inquietudes que pueden tener los distintos partidos o las distintas personas que eligieron tener un mandato.

Entonces, nos preguntamos si es justo decir que no se sabe quién toma una decisión política para aprobar una ley que reforme la coparticipación, sí es cierto falta una ley, pero entonces no solamente hay que decir quién la va a tomar, sino que para eso están los Diputados y Senadores Nacionales, es cuestión de darle la orden o sugerencia de que presenten una ley que contemplen los intereses de las provincias, por eso decimos en el título del programa “Las provincias también existen”.

Así como la Ley de Coparticipación hay muchas leyes que pueden reformarse o sancionarse, pero para eso hay que presentar el proyecto no solamente hacer la declaración de que hace falta una decisión política.