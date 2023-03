Muerte súbita: la importancia de atender las señales previas

Se tiende a pensar que los casos de muerte súbita son hechos fortuitos o inevitables. Sin embargo, se trata de una falsa creencia. En más del 80% de los casos, hubo señales previas que no fueron atendidas o factores de riesgo que no fueron detectados a tiempo por falta de controles. Se lo llama muerte súbita porque la persona fallece de forma repentina y sin tener antecedentes clínicos de enfermedad conocida.

De acuerdo con datos globales, unos 3 millones de personas mueren cada año por esa causa, lo que implica una incidencia mundial de 1 a 2 hechos cada 1.000 habitantes. En el caso de Argentina, cada año se registran 40 mil casos de muerte súbita y el 70% se produce fuera del ámbito hospitalario.

Los cuadros agudos que preceden a la muerte súbita en muchos casos pueden ser revertidos si se cuenta con los recursos necesarios y quienes rodean al paciente saben cómo actuar y lo hacen a tiempo. “La muerte súbita es una muerte inesperada, que sorprende porque la víctima no estaba enferma. Si bien hay muchas definiciones, lo más importante para comprender esta condición es saber que es repentina y en personas aparentemente sanas”, precisó el cardiólogo Fernando Scazzuso (MN 83.184), jefe de Electrofisiología y Arritmias de Icba, Instituto Cardiovascular Buenos Aires.

El doctor Scazzuso explicó que “las autopsias de estas personas demuestran la presencia de enfermedad cardíaca entre el 80% y 90% de los casos. Esto muestra que la muerte súbita no se da en personas sanas, sino en personas con enfermedad cardíaca no conocida antes de que ocurra el evento”, sostiene.

El experto del Icba remarcó otra distinción: muerte súbita y paro cardíaco resucitado no hacen referencia al mismo concepto, ya que en el segundo caso la víctima es asistida con resucitación cardiopulmonar y restituye el ritmo cardíaco. “Sería deseable desde un punto de vista sanitarista que no haya nunca más una muerte súbita a pesar de que sigamos observando casos de paros cardíacos. Es decir, nuestra utopía debiera ser: poder recuperar todos los paros cardíacos e impedir que degeneren en muerte súbita”, señaló Scazzuso.

Diversos estudios clínicos indican que la mitad de los casos relevados de muerte súbita presentaron síntomas en las 24 horas previas. Pero estos síntomas fueron inespecíficos lo que disminuyen las chances de hablar de una señal premonitoria. “Sin embargo, la presencia de dolor de pecho, la falta de aire repentina y/o la pérdida del conocimiento deben motivar la consulta con el médico para descartar o confirmar la gravedad del cuadro”, afirmó Scazzuso.

¿Cómo se produce la muerte

súbita?

La muerte súbita tiene dos mecánicas: se genera por la falta de oxígeno a nivel del músculo cardíaco o por una inestabilidad eléctrica del corazón. En el primer caso, el miocardio deja de funcionar de manera coordinada y genera una arritmia que en segundos provoca que el corazón se detenga, un paro cardíaco. “El corazón deja de contraerse y por lo tanto de bombear sangre. No hay pulso, no hay presión. No hay vida”, explicó Scazzuso. En general, estos casos se dan a partir de los 45 años.

La obstrucción de las arterias coronarias es lo que provoca la falta de oxígeno. “Esto ocurre en el 80%-90% de los casos. Por lo tanto, la enfermedad coronaria es la principal causa del paro cardíaco. Más específicamente, la enfermedad coronaria aterosclerótica: el depósito de grasas genera una obstrucción progresiva de las arterias del corazón por donde debe circular la sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes”, detalló el especialista del Icba.

En los casos de inestabilidad eléctrica, “la persona padece una alteración genética que se manifiesta desde su nacimiento y que pone en riesgo su vida provocando la arritmia que lleva al paro cardíaco. Estas enfermedades son: el síndrome de QT prolongado y el síndrome de Brugada. Otras alteraciones genéticas provocan enfermedades del músculo cardíaco propiamente como son la miocardiopatía hipertrófica o la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (Davd) que en un pequeño porcentaje de casos presentan paro cardíaco”, especifica.

Estos casos se presentan en general a partir de la adolescencia, sin embargo es importante destacar que la alteración genética puede ser detectada en forma precoz, lo que permite desarrollar estrategias de prevención en los pacientes una vez que son diagnosticados.

¿Cómo prevenir la muerte

súbita?

En los casos potencialmente provocados por falta de oxígeno en el miocardio es importante controlar los 5 factores de riesgo coronario: tabaquismo, presión alta, obesidad, diabetes y colesterol alto. Para el segundo grupo, lo esencial es la consulta de rutina con el pediatra para detectar a tiempo las alteraciones que pueden provocar la inestabilidad eléctrica del corazón.

“La mejor estrategia de prevención es evaluar a las poblaciones en riesgo, que son aquellas personas con factores de riesgo coronario no controlados, con enfermedad coronaria conocida, con alteraciones en el electrocardiograma o con antecedentes de muerte súbita en la familia”, señaló el cardiólogo del Icba.

Consultado sobre el vínculo entre la muerte súbita con la actividad física y los deportes, Scazzuso destacó que “conocer cuál es nuestro estado de salud previo al inicio de una actividad física es obligatorio. Cada médico hará la evaluación en base a si la actividad será recreacional o competitiva. Por otra parte, las diferentes federaciones deportivas tienen su protocolo de evaluación para cada caso”.

4 minutos para salvar la vida

El tiempo que una víctima de paro cardíaco puede estar sin asistencia es de 4 minutos. “Esto se debe a que la muerte neuronal aumenta exponencialmente con el paso del tiempo debido a la falta de oxígeno y es irreversible. De allí la importancia de que cualquier persona cercana a la víctima inicie la resucitación cardiopulmonar mientras aguarda la llegada del equipo profesional de rescate”, indicó el especialista.

Además de iniciar la resucitación, en Argentina se debe llamar al 107 para solicitar asistencia médica urgente. Vale aclarar que el número de emergencia es el 107 y no el 911, una confusión habitual que suele estar vinculada al uso de ese número en películas y series de los Estados Unidos.

“Si la víctima se encontrara dentro de un área cardio-protegida, debe utilizarse el desfibrilador externo automático (DEA) ya que la tasa de resucitación aumenta significativamente. Por ejemplo, si se utiliza el dispositivo dentro de los tres minutos la posibilidad de que la víctima llegue con vida al hospital es del 70%”, agregó.