Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Dicen los especialistas en encuestas, que el argentino no “tira para uno ni para otro lado.” Solo quiere algo que no se ha dado por culpa de los “mercenarios” de siempre, que se aprovechan de la indecisión y falta de gimnasia para actuar de los ciudadanos argentinos. El país que no pudo ser e hizo poco y nada para torcerlo a ser.

Si uno toma la palabra Resignación, como lo han llamado a la abulia que el pueblo experimenta, que ellos no sienten ni se dan cuenta porque están enfrascados en el poder y los poderes subalternos, de esa eterna pelea de una interna que siempre fue el aquelarre.

Es que Resignación representa la “aceptación empecinada y conformidad, o de cualquier estado o situación perjudicial.” Más explícito, aún: “Entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y voluntad de otra persona.”

Tal vez, en el resignado estado actual, dejarse llevar por cualquiera sin importar las consecuencias, ya que las esperanzas, la fe, han sido diezmadas por cuatro años de un permanente carnaval, donde decir es desdecirse luego en un cúmulo de promesas donde ya la credulidad no tiene valor alguno.

Sin embargo, vestigios de ese “País que no pudo ser”, aún arroja pequeñas chispitas de cordura que los menos irradian. Y, uno se emociona cuando da por cierto que existen ciudadanos cuerdos que piensan y razonan, que son los menos, “los nadies” como bautizara Eduardo Galeano, a quienes ni la palabra tienen para ser.

Porque están desahuciados. Resignados. Extenuados. De los mismos siempre aprovechando el único y desvencijado botín.

Decía, aún en las peores circunstancias, existen palabras que alimentan las esperanzas dentro del tremendo espectro del país declamado Federal, pero más unitario donde las coronitas abundan y quienes habitamos el norte, lo sabemos con respecto al resto.

El 25 de Febrero pasado, leí un título que me pareció un rescate de la figura máxima: “Hoy, es un grandioso día: Ha nacido el General José Francisco de San Martín”. Ese reconocimiento hoy tenue de nuestro héroe mayor en estados alejados al nuestro, me parece verdaderamente injusto cuando los principios se derriban, y el modelo está en recuperar esos valores que reafirman y empoderan un país con verdadera memoria.

Estando “apoltronados” desde nuestra casa para compartir la gala de The Best, brindado por la FIFA desde París, televisión por medio, la Argentina vivió su mejor reencuentro con el símbolo del orgullo merecido que sus tenaces deportistas supieron regalarnos.

Cuando asumió Scaloni su The Best como Director Técnico, dijo algo que es cierto y que sin embargo quienes nos gobiernan se olvidan a menudo de ello, dándonos a cambio un carnaval sin remedio.

Lionel Sebastián Scaloni, nacido en Pujato, Provincia de Santa Fe, con esa naturalidad tan frecuente y el aplomo de sus convicciones se adelantó al micrófono para agradecer y arengar sin saberlo, que estaba dando en el clavo en los principios de un país resignado:

“No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente: a tu país.” Es tan importante recuperar ese estado de pureza, donde se dan los amores por todas las cosas del origen y su materno afecto.

Insisto en aferrarnos a esos sentimientos que nunca fallan, a la hora de probarnos cuán capaces somos, pero unidos, comprendiendo que el chiquitaje, las avivadas, ya no tienen más lugar. Debemos defenestrar todo aquello que atente el proyecto incumplido de ver realizado el país que no supimos ser.

Cuando uno escucha esas palabras ante tantas pálidas, nota cómo el orgullo bien ganado, crece en el pecho capaz de hacer cualquier milagro. Qué nos pasó, ha sido el mal concepto de la política bautizada “politiquería”, adoptada como “religión”, donde el descontrol es el estado de todas las cosas.

El fanatismo se embandera de patriotismo, la palabra como tal toma un giro inesperado que es el discurso mentiroso del relato, la historia ficcionada hecha a jirones consignas que no mueven conciencia.

Tan solo movidas para que se sostengan resoluciones arbitrarias, descabelladas, muertas desde el principio, solamente la férrea imposición de mantener el poder cueste lo que cueste, cuando las columnas lucen resentidas y el vestigio de su apariencia hace insostenible mantenerse en pie.

Toda palabra que promueve principios, son granos de semilla en un campo labrio donde crecer es la misión de tan noble destino.

Por eso aún en la Resignación, en ese punto justo de desazón, persiste la naturaleza desde hace años, que inexplicablemente hace pensar en cosechas, nuevas esperanzas crecidas. Esas palabras dichas más regularmente, nacidas en el corazón, principio de cada cosa, nos recuerdan que un país es la suma de ellas, llevadas a cabo no obstante las incertidumbres.

Me gustan las citas con nombres sinceros detrás, porque ejemplifican alimentando aún muy a pesar del desencanto, porque son capaces de darlas vuelta y transformar el desierto en vergel.

Eduardo Galeano, fue director entre los años 1973 y 1976 de la Revista “Crisis”, editada en Argentina. Calificado periodista y poeta uruguayo, es coincidente con que las palabras sinceras pueden revertir para mejor. De “Celebración de la voz humana 2”, del Libro de los abrazos de Galeano:

“Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare.

Si la niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada.”