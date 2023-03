Larreta apuntó a Fernández por el narcotráfico en Rosario

Con la escalada de la inseguridad vinculada al narcotráfico en la ciudad de Rosario, Santa Fe, como preocupación central de las autoridades en los últimos días tras las amenazas a Lionel Messi, a su familia y al intendente local, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Alberto Fernández por no haber puesto a la problemática como “una prioridad” desde el primer momento.

En este sentido, el jefe de Gobierno porteño cuestionó la falta de accionar del Gobierno y minimizó el efecto que podría tener la salida de Aníbal Fernández del Gabinete, tras declarar que en Rosario “ganaron los narcos”. “Acá el problema es el presidente, no el ministro”, apuntó Rodríguez Larreta en referencia al titular de Seguridad.

Fue en diálogo con Radio Rivadavia donde se refirió a la violencia que atormenta a los rosarinos desde hace meses y que tomó trascendencia mundial esta semana tras una amenaza a la familia de Lionel Messi.

“Si la Fuerza Federal no está para una situación desbordada como la de Rosario entonces no sé para que están”, comenzó diciendo

Antes de continuar con su análisis sobre la situación de la ciudad santafesina, fue interrumpido para consultarle si él -como presidente- le pediría la renuncia al funcionario a cargo del ministerio de Seguridad.

Y en su respuesta fue puntual: “Yo no creo en esto de que los problemas se resuelvan porque uno renuncie o no. Si yo fuera Presidente me hubiera ocupado del tema”, deslizó en un primer reproche a Alberto Fernández.

Continuó: “Acá el problema es el Presidente, no el ministro. Había otros ministros de Seguridad antes, no fue el único. No digo que sea bueno, no lo estoy defendiendo. Pero acá el que les fija prioridades es el Presidente y jamás escuché que esto fuera una prioridad y así estamos, cada vez peor”, subrayó.

En este sentido, y en el marco del año electoral, se animó a responder cómo lo ve actualmente a Alberto Fernández. “A Alberto lo veo en 40 % de pobreza, 100 % de inflación, 0 reservas en el Banco Central, la inseguridad creciendo todos los días. Lo que importa es cómo están los argentinos, no Alberto”, contestó Larreta.

En la misma línea, adelantó lo que haría en el supuesto escenario de que el 10 de diciembre sea electo como el nuevo presidente de Argentina, haciendo especial hincapié en una reforma en el sistema de seguridad para tratar la problemática.

“[El día de la asunción] Ya tendría preparado un paquete de medidas enorme. Nosotros estamos trabajando hace un año ya, y falta otro año. La situación de Argentina no es fácil”, respondió ante la consulta de qué es lo primero que haría.

