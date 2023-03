Nico Occhiato habló de sus fuertes declaraciones sobre Nati Jota

A mediados de febrero, Nati Jota se desvinculó de Nadie Dice Nada, programa en el que trabajaba con Nico Occhiato, productor del mismo.

Pocas semanas después, Occhiato hizo explosivas declaraciones sobre Nati y dio paso a la polémica.

"No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta", dijo Nico en Nadie Dice Nada, con tono firme y contundente.

Pese a que la sospecha de que se trataba de una picante humorada, sus dichos fueron noticia y tuvo que aclarar las intenciones de sus resonantes declaraciones en Socios del Espectáculo.

LA PALABRA DE NICO OCCHIATO TRAS LA POLÉMICA CON NATI JOTA

Notero: (bromea) -Fuerte, le deseaste la muerte a una compañera…

Nico Occhiato: -¡Soy tremendo! No importa. Siento que no tengo que explicar nada. Ustedes mismo, ¿no hacen muchos chistes al aire?

Notero: -Vivimos jodiendo.

Occhiato: -Y bueno...

Notero: -¿Fue una jodita, entonces, que le deseas la muerte…?

Occhiato: -Ni siquiera fue una jodita, es la forma de ... ¿Cómo voy a decir 'la quiero ver muerta'? Es insólito. Lo único que me importa es que lo entienda ella. Le dije: “Nati, vos entendés el código del programa mejor que nadie, ¿no?”. Y me dijo “obvio”. Ya está, de ahí para abajo... Después me reí en las redes, por las fotos, los títulos. Pero entiendo las reglas del juego.

LA PALABRA DE NATI JOTA TRAS LOS DICHOS DE NICO OCCHIATO

Notero: -¿Cómo tomaste lo que dijo hoy Nico Occhiato en el programa?

Nati Jota: -Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí.

Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico. "Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda". Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada.

Notero: -Y llamó la atención la repregunta de Flor Jazmín, que le dice "¿qué onda ahora el vínculo con Nati?".

Nati: -Flor dice eso porque yo, en el programa, siempre jodía con que tenía onda con Nico. Y él jode con que me morí, no sé qué…

Notero: -¿No hay onda con Nico?

Nati: -No, no.

Notero: También apareciste en Urbana, el programa (de Andy Kusnetzoff) que compite con el de Nico.

Nati: -No tiene que ver con nada. Yo no lo tomé como una mojada de oreja. Simplemente yo no estoy más en un programa y me invitaron a otro que está buenísimo, y dije 'voy'. No lo pensé de esa manera. Ni le comenté a Nico que iba porque no lo sentí como una mojada de oreja.

Fuente: Ciudad.com.ar