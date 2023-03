Michamiguita presenta “Trazo deforme” en el Espacio Plasma

El jueves a las 10:30 será inaugurada la exposición “Trazo deforme” de Michamiguita en el espacio plasma del primer piso del Centro Cultural de la Unne (Córdoba y 9 de Julio).

Michamiguita es una artista y diseñadora gráfica que se dedica a la ilustración en Resistencia, Chaco. En sus últimas obras explora la ocupación del espacio y como anuncia “La ruptura de como deberían ser las proporciones de las cosas, como en la vida misma”.

En este primer Espacio Plasma del año (plasma del primer piso, Córdoba 794), presenta su muestra “Trazo deforme”, cuya inauguración será el jueves 9 de marzo a las 10:30, oportunidad en la que también se podrá dialogar con la artista.

La exposición es un recorrido de las ilustraciones de la artista en formato animado, donde Michamiguita explora el movimiento, las formas y la ocupación del espacio. “A través del movimiento y las composiciones corporales me sumerjo en la exploración de las formas, de las proporciones de los "deberían ser de tal manera", pero la verdad es que no lo son y eso es lo que me estimula a seguir dibujando”, dijo.

La exposición estará disponible para cualquiera que quiera verla hasta el 12 de abril.

(VAE)