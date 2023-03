Tres equipos capitalinos cerraron punteros la primera rueda

La primera rueda de la etapa clasificatoria del torneo Provincial de Clubes 2023 se cerró con tres equipos capitalinos como líderes en sus respectivas zonas.

Cambá Cuá, que le ganó de local a Sol de América de San Miguel 2-0 quedó como único puntero del grupo K; Mandiyú, que tuvo fecha libre, pero triunfó en sus dos presentaciones en la zona M, y Sacachispas, que comparte la posición de privilegio junto con Citrex en el grupo L que le igualó el domingo a la noche agónicamente en Bella Vista 1-1. En otro choque de punteros, San Martín de Esquina se quedó con la punta en solitario de la zona F al vencer 2-1 a Berón de Astrada de Pueblo Libertador.

La nota de la jornada fue protagonizada por Ferro Pumitas, que en Paso de los Libres goleó 6-1 a San Martín de Yapeyú, mientras que el partido más atractivo fue el que protagonizaron Estrellitas, de la Liga Saladeña y Benjamín Matienzo de Goya, que igualaron 4-4, resultado que le dio vida a Boca Unidos de Corrientes.

Además, Luz y Fuerza de Virasoro se subió a la punta del grupo B al vencer 2-1 en su visita a Yaguarí de La Cruz. Lo mismo hizo Florida de Monte Caseros, que desplazó del primer lugar a Villa Rivadavia de Mercedes, al superar de local a Barracas de Curuzú Cuatiá 2-0.

Resultados

Unión (Ituzaingó) 0 - Sarmiento (Sto. Tomé) 3, Yaguarí (La Cruz) 1 - Luz y Fuerza (Virasoro) 2, Niño Porá (Virasoro) 1 - Madariaga (P. Libres) 1, Ferro Pumitas (P. Libres) 6 - San Martín (Yapeyú) 1, Victoria (C. Cuatiá) 4 - Artesanos Unidos (Sauce) 3, San Martín (Esquina) 2 - Berón de Astrada (Libertador) 1, Florida (M. Caseros) 2 - Barraca (C. Cuatiá) 0, Malvinas (Goya) 2 - At. Mercedes 1, Taragüí (Mercedes) 0 - Rivera del Paraná (B. Vista) 0, Estrellitas (Saladas) 4 - Matienzo (Goya) 4, Cambá Cuá 2 - Sol de América (San Miguel) 0; Citrex (B. Vista) 1 - Sacachispas 1, Santa Lucía F. 3 - Ctro, Dep. Empedrado 1.

Posiciones

Grupo A: San Alonso, de Virasoro (2) 6 puntos; Sarmiento, de Santo Tomé (2) 3, y Unión, de Ituzaingó (2) 0.

Grupo B: Luz y Fuerza, de Virasoro (2) 4, Carlos Gallini, de Santo Tomé (2) 2, y Yaguarí, de La Cruz (2) 1.

Grupo C: Madariaga, de Paso de los Libres (2) 4; Victoria, de La Cruz (2) 3, y Niño Porá, de Virasoro (2) 1.

Grupo D: Belgrano, de Curuzú Cuatiá (2) 6 puntos; Ferro Pumitas, de Paso de los Libres (2) 3, y San Martín, de Yapeyú (2) 0.

Grupo E: San Lorenzo, de Monte Caseros (2) y Victoria, de Curuzú Cuatiá (2) 4 puntos, y Artesanos Unidos, de Sauce (2) 0.

Grupo F: San Martín, de Esquina (2) 6; Berón de Astrada, de Libertador (2) 3, y Juventud Unida, de Sauce, (2) 0.

Grupo G: Florida, de Monte Caseros (2) 4 puntos; Villa Rivadavia, de Mercedes (2) 2, y Barraca, de Curuzú Cuatiá (2) 1.

Grupo H: Defensores, de San Roque (2) y Malvinas, de Goya (2) 4 puntos, y Atlético Mercedes (2) 0.

Grupo I: Rivera del Paraná, de Bella Vista (2), Sportivo Santa Lucía (2) y Taragüí, de Mercedes (2) 2 puntos.

Grupo J: Matienzo, de Goya, (2) 4 puntos; Estrellitas, de Saladas (2) 2 puntos, y Boca Unidos (2) 1.

Grupo K: Cambá Cuá (2) 6 puntos; Sol de América, de San Miguel (2) 3, y Dep. Rana, de Itá Ibaté (2) 0.

Grupo L: Citrex, de Bella Vista (2) y Sacachispas (2) 4 puntos, y Huracán, de Saladas, (2) 0.

Grupo M: Mandiyú (2) 6 puntos; Santa Lucía F. (2) 3, y Ctro. Dep. Empedrado (2) 0.