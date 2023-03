Flor Peña reaccionó ácida cuando le consultaron si habló con Érica Rivas

Florencia Peña, feliz por lo que fue el éxito de Casados con Hijos en el teatro, habló sobre el conflicto con Érica Rivas, que dio un paso al costado tras la tensión con sus compañeros y la producción de la novela de Telefe.

"Yo lo viví con mucha tristeza, sobre todo porque sentí que ella nos hizo culpables de esa salida. Eso no fue así. Vos me conocés, sabés cómo soy como compañera. Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido", contó Flor en diálogo con Marcelo Polino.

Y reflexionó sobre el reemplazo de Érica, Jorgelina Aruzzi, quien tomó la posta en el teatro. "Como que habíamos quedado en un lugar que no era el correcto. Vos viste lo que es Casados, es eso. Sí, obviamente, deconstruimos un poco la obra. El personaje de Jorgelina es un poco lo que hubiera sido Érica. Ella bajaba la línea de 'esto no se debe decir'. No sé qué pasó ahí", sumó, sincera.

¿FLOR PEÑA VOLVIÓ A HABLAR CON ÉRICA RIVAS?

Antes de cerrar, Flor reaccionó ácida cuando Marcelo le consultó si se comunicó con Érica tras el debut de la novela en el teatro.

"No, después no. Cuando leí sus posteos y vi por dónde venía la cosa dije 'no'", sentenció, sin dejar lugar a dudas.

Fuente: Ciudad.com.ar