El novio de Julieta abandonó el estudio de Gran Hermano en plena gala de eliminación

En las últimas horas, se vivieron momentos muy difíciles dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Como todos los domingos, un participante es el candidato a abandonar el juego y los familiares de los nominados llenan el estudio de Telefe con afiches y muestras de apoyo.

En la última placa estuvieron Camila, Julieta y Lucila. Los parientes de las tres chicas se encontraban entre la tribuna alentando a las jugadoras y haciendo campaña para que el público no las vote. Dentro del círculo íntimo de Julieta Poggio estaba Lucca, su novio, quien pocas veces va al estudio debido a las insistentes preguntas que le hacen respecto a su fidelidad.

"¿Le fuiste infiel?", le preguntó Santiago Del Moro días atrás. "No, no. Se comentaron un montón de giladas, pero nada. La verdad que yo no salí mucho a aclarar después porque ya era una atrás de la otra. No tiene sentido", fue la respuesta de Lucca Bardelli.

Horas antes de que comience la gala de eliminación, Lucca le dedicó un profundo mensaje de apoyo a la modelo en sus stories de Instagram: "Ojalá la gente vea todo y haga que te quedes una semanita más en esa casa, mi amor. Por tu esencia, por ser auténtica, por ser buena mina, por ser natural, porque las dos personas con las que competís hoy tienen el manual de instrucciones en la mano. Vos lo estás haciendo con el corazón y sin saber nada. Y así, todo te sale increíble. Te amo y sos la número 1 pase lo que pase".

Pero el amor traspasó las redes e hizo que Lucca, pese a las situaciones incómodas que vivió, se haga presente en el estudio de Telefe. Sin embargo, tuvo que abandonar sorpresivamente la gala y eso llamó la atención de Santiago Del Moro, quien al buscar enfocarlo y hablar con él, se dio cuenta de que no estaba y preguntó los motivos.

"¿El novio se fue ya o no?", le preguntó el conductor a Patricia, la madre de Julieta y ella le explicó que la madre de Lucca se había desmayado en vivo. "¿Se desmayó la mamá de Lucca? Pero, ¿está bien?", quiso saber Del Moro.

Luego, afirmó que hacía mucho calor en el estudio y que el equipo de Telefe contaba con personal médico para asistir a la mujer. De todas maneras no hizo falta porque el conductor avisó minutos después que la suegra de Julieta Poggio ya estaba bien.

Fuente: Ciudad.com.ar