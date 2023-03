Absolvieron a la mujer detenida con 56 plantas de marihuana en su casa

Plantación. La acusada dijo que no sabía que era droga.

El Juzgado Federal de Goya dispuso absolver de la causa a una mujer, oriunda de la localidad de Colonia Pando, que fue detenida hace tres semanas con una plantación de 56 ejemplares de cannabis sativa en su casa.

La pareja, sobre quien pesa un pedido de captura, sigue prófuga.

Según precisaron, en el caso se aplicó "Perspectiva de Género", luego que esta persona negara responsabilidad con la causa al declarar que "lo único que puedo decir es que yo no las conocía, no las planté no sabía que era droga".

Además la Justicia evaluó el estado de educación, ya que se trata de una persona analfabeta que vive en una zona rural de difícil acceso y en condiciones de extrema pobreza. "Consideraron que estaba en vulnerabilidad total", dijo a El Litoral el periodista Juan Cruz Velazquez. "No hay elementos que haya actuado en dolo" explicaron desde la Justicia. "Tenemos que reafirmar lo previsto por Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos", destacaron.

Además desde la Justicia Federal se expuso: "Los fundamentos que anteceden nos persuaden que aquí no corresponde aplicar pena por su condición de vulnerabilidad, género. Por roto ello se dicta su absolución".

