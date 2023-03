Elevan a juicio la causa contra el ginecólogo acusado de abuso sexual

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal rechazó la apelación de la defensa del ginecólogo Gerardo Dahse, acusado de abuso sexual agravado y ratificó la decisión de la jueza Josefina Cabañas de elevar la causa a juicio. Los defensores habían cuestionado la decisión de la magistrada por negarle una prueba de careo. El Tribunal coincidió con los fundamentos de Cabañas-

En el expediente se dejó en claro que se resolvió “no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Gerardo Alejandro Dahse y homologar en todas sus partes el auto de elevación a juicio”.

La defensa del ginecólogo planteó la nulidad de la medida porque “la jueza de primera instancia rechazó la realización de la prueba de careo entre nuestro defendido y la victima, con el fundamento de que dicha diligencia llevaría a la revictimización de la denunciante, más aún cuando en el careo la llevaría a tener frente a ella a su supuesto agresor, señalando que la propia damnificada recorrió cuanto medio periodístico tuvo a su disposición, como también lo hizo en las redes sociales, por lo que no se estaría re victimizándola”.

Aseguraron que “la medida probatoria solicitada resultaba útil y pertinente a los fines de esclarecer el objeto de investigación, puesto que tiene sustento en la contradicción existente entre la víctima y el imputado, siendo un medio adecuado para apreciar sus dichos”.

Los jueces Diego Roberto Núñez Huel y Mario Alberto Alegre alertaron que “la vulnerabilidad de las víctimas, puede venir definida desde muy diversos parámetros, entre los que se encuentra la violencia sexual, innegablemente. Y sabido es que, a la par del derecho de producir prueba, que destaca la defensa, se encuentra también la necesidad de evitar la revictimización de la mujer víctima, procurando evitar la revictimización de estos testigos vulnerables”.

Destacron que “la magistrada, en referencia a Cabañas, ponderó los principios en juego para sostener que el careo no era indispensable, sin demostrar arbitrariedad en su razonamiento”.

“No debemos olvidar el temor lógico que trae aparejado en este tipo de delitos, un hecho sumamente grave, que la víctima se enfrente verbalmente con su agresor”.

Otro tópico apuntado por la defensa, tiene su razón en que la damnificada haya utilizado las redes sociales, para contar lo que habría sufrido, descartando por ese motivo que la damnificada se encuentre vulnerable. Ante ello, los jueces refutaron: “La situación descripta no lleva aparejado por sí, que no se sienta vulnerable. Por el contrario entiendo que las redes sociales muchas veces sirven para dar el primer paso hacia la denuncia, no cabe duda que hoy se han convertido en una herramienta válida utilizada por las mujeres que reciben cualquier tipo de violencias para comunicarlo, compartir su experiencia, sentirse acompañadas y más seguras. Esa apreciación subjetiva que realiza la Defensa no refleja que la víctima no se encuentre vulnerable, puesto que concretamente los informes psicológicos efectuados, arrojan indicadores compatibles con su estado de vulnerabilidad”.

El profesional está procesado por un caso ocurrido en 2021 cuando una joven denunció que el médico había supuestamente abusado sexualmente de ella durante una atención ginecológica.

En un primer momento el hecho fue investigado como un abuso sexual simple, pero la jueza González Cabañas agravó la imputación de Dahse al procesarlo por abuso sexual gravemente ultrajante.Vale recordar que el ginecólogo estuvo detenido durante cuatro meses, sin embargo la Cámara de Apelaciones revocó la medida y recuperó la libertad.

De acuerdo con la denuncia, el supuesto ataque sexual por parte de Dahse se produjo en su consultorio el 26 de mayo del 2021, cuando concurrió a una consulta ginecológica. En un primer momento el hecho fue investigado como un abuso sexual simple, pero la jueza González Cabañas agravó la imputación de Dahse al procesarlo por abuso sexual gravemente ultrajante.

También durante la exposición del caso. Se pudo conocer a otras de las víctimas.

María (nombre ficticio de una de las víctimas) contó que “hace 13 años yo era menor de edad y Dahse era mi ginecólogo, me encerró en su consultorio y me violó de todas las formas que se pueden imaginar, después de dormirme (anestesiada) y 13 años después ya somos 19 mujeres”.La mujer relató que “en ese momento no tuve el valor de contarlo y me corté las venas. Fui internada y en mi estado de shock dije algo, intervino la policía y los médicos forenses tomaron las pruebas”.

“La policía hizo la denuncia en un primer momento y luego mi mamá, porque en 2008 yo era menor de edad”, explicó.Luego relató que “se me investigó a mí, pasé por terapias psiquiátricas y psicológicas y el señor no tuvo que pasar por ninguna. La víctima es la que tiene que atravesar todo eso”.

“Él siguió abusando de pacientes, se maneja de la misma forma y con la misma impunidad. El juez de mi causa, en 2008, la calificó como abuso simple, pero de simple no tenía nada. No podía estar parada de los dolores que tenía y me corté las venas y a los cuatro años Dahse salió sobreseído. Eso es lo que hizo la Justicia conmigo”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Trece años después veo qué le pasó a otras chicas y me sentí culpable, pero si me hubiesen escuchado, si hubiese habido justicia”, finalizó María en su testimonio ante los medios..

(NG)