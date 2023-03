Juzgan el caso de la valija

Dieciséis años después del escándalo por la aparición de una valija en Aeroparque con US$ 800.000 que transportaba el ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson iban a ser destinados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales, comenzó el juicio contra ex funcionarios argentinos.

El ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti están siendo juzgados en Comodoro Py. La primera audiencia se hizo por Zoom y los abogados de De Vido solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio y la incompetencia del fuero penal económico para juzgar los hechos.

El reclamo lo hicieron en la etapa conocida como "cuestiones preliminares", tras la lectura de la acusación fiscal y en el debate que se realiza de manera virtual con las partes conectadas a través de Zoom.

La audiencia comenzó pasadas las 10 y se extendió hasta la tarde, en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la ciudad de Buenos Aires, presidido por el juez Luis Losada.

El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control de Aeroparque una valija con ese dinero, luego de llegar al país en un vuelo privado.