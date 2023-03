Piñero: “Ganamos un partido muy difícil”

Facundo Piñero fue la gran figura (21 puntos y 11 rebotes), de la victoria de Regatas Corrientes sobre Boca Juniors (77-68), el martes por la noche en el marco de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Tras el triunfo y haciendo hincapié en las ausencias, y la importancia del partido, Faca Piñero comentó: “Fue otro partido con bajas, cuesta arriba, y otra vez volvimos hacernos fuertes desde la defensa. Dejamos en 68 puntos a Boca que era lo que apuntábamos. Cuando sabés que el equipo está corto, hay un par de factores mentales que afectan a nuestro equipo. Por ejemplo, saber que uno tiene que dar un plus más para cubrir jugadores que no están. Saber que uno va a jugar más y entonces no está esa que si tenes un mal partido vas a jugar poco. Acá todos vamos a jugar mucho entonces eso ayuda a que todos estemos un poco más tranquilos” afirmó el jugador.

Sobre el factor para que Regatas se quede con la victoria, el ala pivote “fantasma” sostuvo: “En parte fue la efectividad de Boca que bajó. Anotaron ocho triples en el primer tiempo, es muchísimo, y nosotros nos fuimos abajo por cuatro puntos al entretiempo, o sea que estábamos ahí. Creo que pudimos hilvanar una racha de varios tiros metidos, más buenas defensas, lo que nos permitió despegarnos y ya sentirnos más cómodos” analizó.

Para el equipo de Tulo Rivero era un duelo clave ante un rival directo en la tabla de posiciones, por ello Piñero valoró la victoria conseguida en el Parque. “Sabíamos que el partido iba a ser difícil, por el rival y por las bajas que tenemos, ganamos un partido muy difícil y eso es muy bueno”.

Con la victoria sobre Boca Juniors, Regatas llegó a las 15 en la temporada y sumó la tercera en fila (La Unión y Riachuelo). El azul y oro sumó su 10° caída.

Ahora el Remero saldrá de gira donde visitará a Atenas el sábado y luego al puntero, Instituto, el próximo lunes.