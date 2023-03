Familiares piden celeridad en la Justicia por los casos por abuso sexual

Mujeres, madres y familias protectoras, denunciantes de abuso sexual en las infancias y adolescencias emitieron un comunicado pidiendo justicia por los casos que se encuentran en distintas instancias judiciales en la provincia de Corrientes.

COMUNICADO COMPLETO

¡JUSTICIA VENIMOS A PEDIR!

Mujeres, madres y familias protectoras, denunciantes de abuso sexual en las infancias y adolescencias, junto a diferentes organizaciones como el colectivo “Yi Sí Te Creo Corrientes” – el foro de Infancia Robada Ctes - “La Rebelión de la Infancia”- “Libres las Queremos Nea”, entre otros, alzamos nuestra voz, para pedir justicia por los casos que se encuentran en distintas instancias judiciales.

En este momento se está llevando a cabo el juicio por el delito de abuso sexual -EXPEDIENTE N° 215702/19 - contra Gustavo Andrés Acevedo, quien violentó sexualmente, a sus tres hijas menores. El Tribunal Oral Penal N°2 tiene la responsabilidad de impartir justicia de acuerdo a las pruebas presentadas y considerando que, en los delitos de ASI, el relato de las victimas/ sobrevivientes es la prueba más contundente, cuando el hecho es denunciado, recién cuando las victimas logran hablar. No queremos una justicia que sea compasiva con los abusadores, queremos una justicia con una condena justa.

Otra de las causas que se encuentra en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Correccional – EXPEDIENTE N° 174.366/17 es la que tiene como imputado al psicólogo infantil, Gustavo N. Marcolli, quien violentó sexualmente a un menor de 5 años, cuando este jugaba con sus hijos, en su propia casa. No solo es contundente, el relato en cámara Gesell del sobreviviente, también la cámara Gesell de otro menor que lo socorrió, al escuchar los gritos. También se presentó como prueba un certificado de la médica que constató el abuso y un informe de la psicóloga quien atiende, actualmente a la víctima, a ninguna de estas profesionales las llamaron a declarar, sin embargo, la jueza María Amelia Zair Nicolás, decidió dejar sobreseído a Marcolli, descartando el relato de la víctima y toda posibilidad de encontrar la verdad. En este caso, claramente, tanto la fiscal Fernández Contarde como la jueza, no garantizaron un proceso en igualdad de condiciones. Cuestionamos al psicólogo Forense, que en los informes, lejos de puntualizar en el hecho traumático y en todas las formas que se expresó la víctima, junto a la perito de parte, el Lic. Botta pone en cuestionamiento a la madre de la victima y trae el falso SAP y una mirada adulto centrista para descartar la palabra de las infancias, tal vez, para solidarizarse con el colega imputado. El psicólogo infantil denunciado, es cuñado de un Diputado Provincial y familiar de actores judiciales, durante los casi 6 años que lleva la causa en la justicia, la parcialidad, subjetividad y privilegios en las inacciones y omisiones, de la fiscalía y juzgado N°5 quedaron en evidencia, por lo cual, esperamos que la Cámara revierta esta situación y el proceso pueda continuar hasta el juicio y con una condena justa.

Nos preocupa la lentitud del Juzgado de Instrucción N° 1 con el EXPEDIENTE N° 239559 que tiene como imputado a Joaquín Santiago Gómez, quien a pesar de estar denunciado por abusar sexualmente de sus hijos, intenta lograr la revinculación. La justicia no cruza datos, primero ejerció violencia de género contra la madre de los sobrevientes y otras cuestiones muy graves, que finalmente terminaron en la violencia sexual hacia los niños. Hoy la jueza de la causa volvió a pedir otra pericia revictimizando una vez más la menor que hoy tiene 5 años. Pedimos celeridad y que la justicia deje de violentarnos a las mujeres y madres que estamos afrontando estos procesos largos, desgastantes y dolorosos. Estamos cansadas pero de pie, solo esperamos justicia y protección para los derechos de las infancias y adolescencias.

Le decimos NO A UNA CONDENA COMPASIVA PARA GUSTAVO ACEVEDO – NO AL SOBRESEIMIENTO DE GUSTAVO MARCOLLI – NO A LA LENTITUD DE LA JUSTICIA EN CASOS DE ASI QUE HABILITAN A PADRES COMO JOAQUIN GOMEZ A EXIGIR REVINCULACION.

Pedimos CONDENA JUSTA PARA GUSTAVO ACEVEDO - PROCESAMIENTO, JUICIO Y CONDENA PARA GUSTAVO MARCOLLI - PROCESAMIENTO, JUICIO Y CONDENA PARA JOAQUIN GOMEZ.

Pedimos JUSTICIA por las infancias y adolescencias institucionalizadas, JUSTICIA POR CLAUDIO FLORES – JUSTICIA POR IRINA LOPEZ – JUSTICIA POR LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS VIOLENTADAS.