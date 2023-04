El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo referencia este miércoles a los inconvenientes por los que atraviesa el país, en una semana signada por el último dato de inflación y la escala en el precio del dólar libre.

En ese marco, como autocrítica manifestó que “todavía hay funcionarios que no funcionan en el Gobierno y volvió a poner en el centro de la escena la frase de Cristina Kirchner”.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que se tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, lanzó De Pedro en un tono de fuerte autocrítica, en diálogo con C5N.