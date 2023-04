Inseguridad: temas que no se atienden

Por Marcelo Bergman*

Publicado en Clarín

Argentina no tiene un severo problema de homicidios, como el que tienen Brasil, Colombia o México, pero sí tiene un serio problema de robos. Ni los datos de violencia ni los de delitos patrimoniales son enteramente creíbles, pero está claro que tenemos un problema importante en materia de inseguridad. Un gran número de ciudadanos se siente desamparado ante la amenaza de motochorros, malandras, barras y, en ocasiones, frente a la misma policía. No se ven grandes soluciones a la vista.

Las estadísticas oficiales esconden la magnitud del problema. Está claro que en el país hay más homicidios de los que se registran en las tasas oficiales, y hay un profundo desconocimiento oficial acerca del nivel y la evolución de delitos como el robo, y de otros delitos que producen rentabilidad y crimen organizado.

Ante este cuadro, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿qué políticas públicas eficaces se están impulsando? Es aquí donde parece no haber un diagnóstico adecuado. Los casos recientes asociados a la muerte del colectivero Barrientos nos muestran postales para rastrear lo que está mal y por qué no se atiende el problema. El lamentable homicidio ocurre —como muchos otros— en ocasión de un robo. Habrá que responder a varias preguntas y atender a sus respuestas: 1) ¿Qué se roba? Se sabe: dinero, celulares, zapatillas, mochilas, neumáticos, carteras, joyas. Lo que sea.

2) ¿Por qué se roban “cosas”? Porque hay gente que luego las compra (celulares robados, ropa usada, bicicletas, autopartes, etc.) o sea se generan mercados de productos robados que generan millones de dólares.

3) ¿Quién las roba? Cualquier joven malandra motivado por hacerse de dinero rápido y que, por distintas razones, se anima a hacerlo (normalmente roban en grupos de a dos o, incluso, más grandes) 4) ¿Cuáles son esas razones? Muchas y variadas. Las dificultades para conseguir ingresos, jóvenes más descontrolados y ambiciosos, algunos con serios problemas de adicción y fácil acceso a armas de fuego, por ejemplo.

5) ¿Por qué ocurren homicidios en ocasión o tentativa de robo? Porque los ladrones son poco profesionales y disparan rápidamente o porque la víctima resiste. En muy pocas ocasiones hay voluntad manifiesta de eliminar a otra persona, excepto en casos de pelea por control de territorio o negocios.

Como la abrumadora mayoría de los robos no terminan en violencia letal, las fuerzas policiales y de seguridad prefieren mirar para el otro lado, sin intentar atender esta verdadera epidemia de atracos y despojos. Esto resulta en una “vía libre” para ladrones que en la medida que no ejerzan violencia extrema suelen quedar impunes, mientras los delitos, la victimización y la impotencia ciudadana crecen.

Varios robos, sin embargo, tienen desenlaces fatales. Ahora bien, si una gran proporción de los homicidios —probablemente más de la mitad— están asociados a robos o a la comercialización de productos ilícitos, ¿por qué las autoridades no atienden seriamente este problema?

Encuentro varias respuestas posibles: 1) Las autoridades no saben qué hacer, 2) Reciben beneficios de estas economías ilícitas para usufructo propio o para financiar campañas electorales, 3) prefieren atender otras prioridades, 4) se equivocan con las medidas que toman. Es muy probable que lo que estamos observando hoy en el conurbano y otros lugares del país es el resultado de una combinación de estas cuatro causas.

¿Y qué se debería hacer? Desarrollar políticas que busquen desarmar los negocios criminales, los mercados ilícitos. De muy poco sirve enfocarse en el último eslabón de la cadena, o sea en el ladrón que roba y luego vende los artículos robados a distribuidores, si no se rompe el negocio criminal que está detrás.

Un ejemplo: en Argentina se roban cada año más de veinte mil vehículos para desarmar y vender sus partes o para vender los automóviles de alta gama en países limítrofes. La política pública se enfoca en detener y apresar a los ladrones de vehículos castigándolos con varios años de cárcel.

Eso podrá estar bien, pero no resuelve el problema porque cuando se encarcela a un ladrón de autos hay tres o cuatro listos para tomar su lugar. El robo no se detiene. Lo que se debe hacer es desactivar el mercado de autopartes robadas, desde el desarmador hasta los distribuidores y vendedores, y trabajar en políticas que reduzcan el diferencial de precios entre una autoparte robada y otra no robada. Esto se hace en coordinación con múltiples agencias del Estado y con inteligencia policial.

He aquí la madre de los problemas. Para combatir la inseguridad la estrategia elegida hasta el momento es, fundamentalmente, la de “saturación policial”, o sea ante la sensación de desamparo e indefensión civil se busca llenar las calles de policías, gendarmes y prefectos. Pero como lo vemos cotidianamente, esto no disuade a los delincuentes que salen a robar donde no hay policías.

Ni más cámaras, ni más agentes han logrado reducir los delitos que padecen los ciudadanos.

La saturación policial no es más que un paliativo, una urgencia puntual que atender —como en el caso de Rosario— pero la solución pasa por recolectar información, procesarla y organizar policías proactivas enfocadas en desbaratar negocios criminales. Ni nuestros fiscales, ni nuestras policías están preparadas para este desafío.

*Doctor en Sociología. Director del Centro Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia de la Untref