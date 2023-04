Réplicas en el juicio al juzgado: "Hemos recibido amenazas"

Los fiscales que intervienen en el juicio por presunto cohecho en el Juzgado Federal 1 de Corrientes advirtieron este viernes que recibieron "ataques sistemáticos" y amenazas, al responder los alegatos de las defensas en el marco de un debate que va en camino a definirse en mayo.

Los fiscales de la Procunar Diego Iglesias y Martín Uriona y el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, respondieron este viernes en instancia de réplicas los alegatos de las defensas en el juicio que investiga supuestas maniobras de cohecho de parte de narcotraficantes en el Juzgado Federal 1 de Corrientes, con definiciones sobre lawfare, armado de causas, forum shopping, entre otras situaciones ventiladas en el debate, pero además, manifestaron haber recibido ataques sistemáticos y amenazas.

"Los ataques son personales contra los tres miembros del ministerio público y se los acusa también a jueces y fiscales que intervinieron en anteriores instancias", dijo Schaefer y remarcó que "los fiscales no somos los investigados".

"Hemos recibido ataques personales de todas formas, con denuncias sistemáticas", indicó.

Y aseguró:"Hemos soportado hasta amenazas, tanto personales como también a empleados del ministerio público fiscal; esta es una causa narco, no es simplemente una causa sobre coimas, son coimas del narco y lo dejamos marcado para que el tribunal advierta la gravedad que tiene este tipo de hechos".

"En lo personal -dijo- tengo una denuncia que viene tramitándose hace más de tres años, que, llamativamente, la tramita el mismo juez federal que era secretario del doctor Soto Dávila en el juzgado y quien quedó a cargo como subrogante de este juzgado", en referencia al juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda.

"La abogada que me denuncia -indicó Schaefer en un reportaje con el periodista Raúl Sotelo- es justamente la defensora de Carlos Soto Dávila (Mariana Barbitta), quien pidió que se me llame a indagatoria y pasados tres años nunca se me llamó, pero además, ese juez sabe que yo intervine en una investigación en su contra y ahora ni siquiera se aparta de continuar investigando".

Ante el tribunal, el fiscal respondió también a una manifestación del abogado defensor Aníbal Ibarra, quien dijo que desde la procuraduría de Buenos Aires los llevan "de las narices" para ejercer un control de la causa.

"Dice que a nosotros vienen los fiscales de Buenos Aires y nos llevan de las narices y que nosotros hacemos lo que nos dicen porque son de Buenos Aires y así también los jueces y también los defensores, los abogados. Y quiero aclarar al doctor Ibarra que los fiscales del norte, sobre todo acá de Corrientes, de todo el norte y debe ser del sur también, para ser fiscales tenemos que cumplir el mismo estándar que los fiscales que están en Buenos Aires", dijo en su réplica Schaefer.

"Tenemos que rendir y aprobar los mismos exámenes, ni más, ni menos", respondió.

El juicio continuará el 4 de mayo con dúplicas de parte de los defensores y luego, el 16 de mayo, marco en el que entra en etapa de definiciones con rumbo al dictamen de sentencia por parte de los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Moreira y Rubén Quiñónes.