Segunda jornada del Femenino

La segunda fecha del torneo del Torneo Oficial Femenino de primera división en el ámbito de la capital correntina se jugará en forma completa hoy. El detalle de partidos es el siguiente:

Cancha Sportivo:

19.00 Ferroviario vs. Peñarol, 20.15 Curupay vs. Empedrado y 21.15 Barrio Quilmes vs. Sportivo.

Cancha Libertad:

19.00 Popular vs. Boca Unidos, 20.15 Libertad vs. Yaguareté y 21.15 Robinson vs. Mandiyú.

Primera fecha

Los resultados registrados durante la primera fecha fueron Yaguareté 0 - Curupay 1, Boca Unidos 2 - Barrio Quilmes 0, Peñarol 1 - Sportivo 3, Mandiyú 0 - Popular 0, Empedrado 0 - Robinson 5 y Ferroviario 2 - Libertad 4.