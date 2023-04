El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó al Gobierno nacional por la inestabilidad en el tipo de cambio y el aumento de la inflación, que alcanzó en marzo el 7,7% mensual, al describirlos como “un infierno” y “un episodio más que es dramático para la gente”. “Nos preocupa la incertidumbre que genera el dólar.

“No se puede tener un dólar agro, un dólar industrial, un dólar contado con liqui”, dijo el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse al récord en la cotización de la divisa que superó esta semana la barrera de 420 pesos en los tipo de cambio paralelos. “En fin, es un infierno. Es parche tras parche y el Gobierno nacional no soluciona nada”, remarcó.

Para el precandidato presidencial del PRO, el gobierno de Alberto Fernández solo se limita a aplicar “parche tras parche” como medidas económicas. Además, subrayó que “el problema de la inestabilidad no surgió esta semana”.

“Es un gobierno entero que no la pega y no da un rumbo. El presidente se ha jactado de no tener un plan”, se explayó. Sobre la volatilidad de la compra-venta de los dólares paralelos, Rodríguez Larreta consideró que lo ocurrido es “un episodio más” de la política económica con una inflación que “les come el bolsillo y no se llega a fin de mes.

“Es una angustia enorme que no empezó esa semana”, dijo, y agregó: “Es un drama, no se puede vivir más así”.

En sintonía con el tembladeral macroeconómico, el jefe de Gobierno informó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura porteña que contempla la reducción a costo cero de varios trámites no tributarios, además de la eliminación de otros.

En una foto sugestiva, el anuncio lo hizo acompañado del ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, uno de sus adversarios en la interna del PRO en la Ciudad para la sucesión del cargo de alcalde porteño.

“Nos preocupa y mucho lo que pasa en la economía. Es un problema del presente, no es que vamos a heredar una situación muy compleja”, dijo el intendente de Vicente López en uso de licencia, que apuntó contra el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por anticipar que “el próximo gobierno va a devaluar”. “Los que están devaluando son ellos todos los días y destrozando el bolsillo a la clase media”, agregó.

La presencia de Jorge Macri resuena en la interna de Juntos por el Cambio por el control político del distrito. En el lugar de sucesor, Rodríguez Larreta prefiere como precandidatos a su ministro de Salud, Fernán Quirós, y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, quienes lo apoyan en su proyecto presidencial.

También sostiene una alianza política con el senador nacional Martín Lousteau, de la UCR, que emerge como una amenaza real para el desplazamiento del PRO en la Ciudad después de una hegemonía de 16 años. Consultado por los reclamos internos para que haya un oferta electoral unificada del PRO, se limitó a contestar: “Tenemos que trabajar para tener un candidato único del PRO. Esa es mi posición”