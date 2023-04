Camila Homs dio detalles de su distante relación con Rodrigo de Paul

A un años y medio de hacerse pública su separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs no logró entablar una armoniosa relación con el futbolista y padre de sus dos hijos.

Sin embargo, la modelo tomó la firme decisión de no exponer intimidades de la interna en los medios, como sí lo hizo meses atrás, accionando con polémicos gestos en las redes, o en Punta del Este, lugar en la que arengó en un parador contra Tini Stoessel, actual novia de De Paul.

"Estos días se volvió a rumorear que Rodrigo de Paul se habría separado de Tini. ¿Qué te parece?", le preguntó el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, a Cami Homs.

Eludiendo el tema, respondió: "No sé nada. No hablo con él de sus relaciones. Así que no sé nada".

"¿El contacto con él está más fluido?", le retrucó el movilero. Y la modelo dio detalles del vínculo que Rodrigo mantiene únicamente con sus niños: "Habla con mis hijos y nada más que eso".

"¿Sigue igual la relación? ¿Distante?", repreguntó Guatti. Con contundencia, Camila Homs concluyó: "Sí, sigue todo igual".

Con mayor presencia en el mundo del modelaje y del espectáculo, el notero de Intrusos también le preguntó por el rumor de que los productores de Marcelo Tinelli se habían comunicado con ella para convocarla para el Bailando 2023, y Cami aseguró que nadie la llamó.

"Todavía no me llamaron. No sé si aceptaría. Tengo que pensarlo un poco más", dijo Homs.

Luego explicó sus dudas: "Debería pensarlo porque es mucha exposición, mucha carga mental, física y horaria. Pero sería algo súper lindo. Una experiencia nueva que nunca viví. Por todo eso no sabría decirte si sí o si no".

Fuente: Ciudad.com.ar