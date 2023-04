Macri sondea un acuerdo con Larreta y busca una señal de pacificación

Luego de su regreso de República Dominicana, Mauricio Macri se pondrá esta semana en acción: tiene prevista una maratón de reuniones con la idea de pacificar la interna del PRO y ayudar a que se ordene la oferta electoral opositora de acuerdo a un informe que publicó ayer Infobae.

En la agenda tiene marcado un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se le pasó el enojo por la convocatoria a elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires? En su entorno aseguran que no, pero que está obsesionado en resolver la pelea porteña. “No podemos perder en nuestro bastión electoral”, repite.

Macri también tiene previsto reunirse con Federico Angelini, el flamante titular del PRO, quien ya reemplazó a Patricia Bullrich por los próximos 90 días. Se conocen de memoria: el diputado santafesino es un fiel referente del ex presidente, además de armador bullrichista. Por eso en el temario que se fijaron está en un primerísimo plano la interna de Caba. No será lo único: luego de haber vaticinado que Javier Milei iba a estar en la segunda vuelta, ahora está preocupado porque el líder libertario sigue ascendiendo en las encuestas, sin techo, y pone en riesgo los votos de Juntos por el Cambio.

Al ex mandatario le cambió la cara cuando revisó los números que le pasó una encuestadora de confianza: en el partido bonaerense de Merlo, por ejemplo, Milei tiene una intención de voto del 28%, apenas 7 puntos menos que el Frente de Todos, mientras Juntos por el Cambio llega al 25%. Lo mismo sucede en algunas provincias, como en Salta y Santa Fe.

“Vamos a ir a la segunda vuelta contra esta nueva expresión más liberal, más rupturista, de más enojo con la frustración que se arrastra durante décadas”, dijo Macri hace 10 días en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en La Rural, en una frase que causó alarma entre sus allegados y sus colegas de Juntos por el Cambio: de esa forma estaba subiendo las acciones de Milei, dándole una condición de segunda fuerza política que no está consolidada en las encuestas. Cerca del ex jefe del Estado lo justifican: “Lo entusiasma que el Frente de Todos no entre al ballotage”. Otros piensan que fue un error. Se lo marcó ese mismo día Francisco Cabrera, ex ministro de Producción de su gobierno. “¿Y si Milei sigue creciendo y al final gana las elecciones?”, comentó un empresario.

Los encuestadores tiene medido que cada pelea de los líderes opositores se traduce en un estancamiento o un descenso de la marca Juntos por el Cambio. Macri se está dando cuenta de que la combinación de la disputa sin fin en el PRO y el crecimiento de Milei puede convertirse en una pesadilla en las elecciones.

La inquietud por este escenario electoral tan explosivo está contagiando a toda la coalición opositora. Por eso los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio acordaron reunirse mañana, a las 10, para dar una señal opuesta a la que viene dando sus máximos líderes. Angelini (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) hablarán acerca de cómo afianzar la unidad (o sellar una tregua) para evitar una fuga de votos y avanzarán hacia una foto de todos los candidatos presidenciales del espacio, incluso con sus economistas, que también trabajan por separado como si fueran de fracciones enemigas.